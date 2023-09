A Felvidéken is fölpörgött az embercsempész bűnözés

A magyar rendőrök és határvadászok a magyar-szerb határon 110 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, ennek ellenére a Felvidéken is sok illegális migráns és embercsempész bukkan fel.

2023. szeptember 15. 18:35

Rétvári Bence – MTI/Rosta Tibor

A kultúra a békés együttélés legjobb módja - mondta Rétvári Bence pénteken a szlovákiai Ipolyságon, ahol a 41. Honti Kulturális Napokat nyitotta meg.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette: a kultúra mélyebb megélése összehozza és önazonosságukban is megerősíti az embereket. Ha önazonosságát megéli, nem válik egyik ember a másik ellenségévé - hangsúlyozta.



Rétvári Bence az ünnepségen reményét fejezte ki, hogy lesz magyar képviselet a szlovák parlamentben a szeptember 30-ai választás után.



Mint mondta, a magyarság Szlovákiában a lakosság 8,5 százalékát teszi ki, a parlamenti küszöb öt százalék, tehát megvan a jó esély arra, hogy a magyarság képviseltesse magát a szlovák törvényhozásban. Ezzel megadatik az esélye, hogy erősebb legyen Szlovákia déli részének érdekképviselete.



Rétvári Bence arra biztatott mindenkit, hogy éljen a választási lehetőséggel.



Ipolyságon szólt a migrációról is, kiemelve, hogy az utóbbi hetekben a Felvidéken is egyre hangsúlyosabb téma.



Hozzátette: a magyar rendőrök és határvadászok a magyar-szerb határon 110 ezer illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg, ennek ellenére Szlovákiában is sok illegális migráns és embercsempész bukkan fel.



Ezért volt fontos a két ország határvédelmi együttműködése, amelynek keretében több helyszínen is magyar-szlovák járőrpár teljesít szolgálatot Rajkánál, Vámosszabadinál, Komáromnál, Esztergomban és Parassapusztán is.



Emellett egy augusztusban megtartott egyeztetés után arról is döntöttek, hogy a magyar készenléti rendőrség két rendőre és egy szlovák rendőr éjjeli szolgálatot teljesít az Ipoly mentén, nappali szolgálatban pedig négy magyar és egy szlovák teljesít szolgálatot ugyanezen a szakaszon, Szobtól Bernecebarátiig - közölte az államtitkár.



Rétvári Bence elmondta, hogy szeptember elejétől a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság mélységi ellenőrzési osztályáról is négy-hat rendőr dolgozik itt, tehát érezhető mértékben megerősítették a határvédelmet.



MTI