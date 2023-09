Háborús helyzet a déli határon

A hazai baloldal említett vonulata sajnos mindent helyesel, ami az országnak árt, ami a jelenlegi kormánynak fejfájást okoz. Mivel a külföldi támogatásokat azért kapják, hogy elhárítsák az akadályokat az idegen, globalista törekvések elől, számukra létkérdés a „megrendelők” kiszolgálása – leplezi le a szélsőséget Bánó Attila.

Orbán Viktor kormányfő kiemelte: Magyarország déli határánál ebben az évben eddig 128 ezer betörési kísérletet hiúsítottak meg, a határvadászok elleni támadások mindennapossá váltak, 168 súlyos támadás történt, és a rendőrök közül többen megsérültek. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a migránsok erőszakossága egyre nő, ugyanakkor itthon ártatlan menekülteknek hazudja őket a hungarofób szélsőség. Hogyan segítené a tisztánlátást, ha a közmédia mindennapos haditudósításokat közölne a sérültek és családtagjaik megszólaltatásával?

– Valóban, az illegális migránsok és az embercsempészek agresszivitása hétről hétre erőteljesebb, és a folyamat egyre inkább elmérgesedik. Régóta tudjuk, hogy az Európai Unió megengedő migránspolitikája ide vezet , és a helyzet még ennél is rosszabb lehet, ha a bűnözőkkel, a törvényeket semmibe vevő emberekkel szemben nem tanúsítunk kellő szigort és ellenállást. Az unió liberális vezetése mindezt pontosan látja, de nem érdekli, mert éppen az a szándéka, hogy megszüntesse az akadályokat. Nem véletlen, hogy a magyar határkerítés költségeire szinte egy fillért sem adtak. A határunkat megsértő bűnözők már a határőreinkre, a rendőreinkre is lőnek. A nyugati sajtó számára ennek nincs hírértéke, de azonnal felhördülne, ha jogos önvédelemből visszalőnénk. Nem nehéz megjósolni, hogy ez esetben a határőreinket bírálnák, nem pedig a bűnözőket.

− Vajon miért?

− Mondhatnám erre, hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét, és nem is túloznék különösebben, mert az is egyfajta bűnözői magatartás, amit ez a társaság a földrészünk rovására tesz. Ami a haditudósítások kérdését illeti, igen, megérett az idő arra, hogy a közmédia az eddiginél hangsúlyosabban foglalkozzon azzal, ami a határainknál történik, és megszólaltassa azokat, akik valamilyen formában elszenvedői a támadásoknak, a kártételeknek.

– Brüsszel azt követeli, hogy a vad migránsokat engedjük be Magyarországra, hozzunk létre több ezer, sőt, több tízezer migráns számára tábort, migránsgettót Magyarországon. Ez egyértelműen háborús állapotokat idézne elő nemcsak a déli határon, hanem az ország más területein is. Hogyan lehetséges, hogy a „baloldalinak" nevezett népség ezt helyesli?

– A hazai baloldal említett vonulata sajnos mindent helyesel, ami az országnak árt, ami a jelenlegi kormánynak fejfájást okoz. Mivel a külföldi támogatásokat azért kapják, hogy elhárítsák az akadályokat az idegen, globalista törekvések elől, számukra létkérdés a „megrendelők” kiszolgálása. Amit a nemzeti gondolatok hívei hazaárulásnak tartanak, az nekik magától értetődő, kifizetődő magatartás.

– A brüsszeli szélsőség azt akarja, hogy "ne csak a határainkat, ostromlókat fogadjuk be, hanem hozzunk még ide migránsokat más európai országokból is." Azt akarják, hogy jöjjenek a migránsok tömegével, és miközben az érkezetteket nem engedik be saját luxusvilláikba, ránk erőltetnék őket. Hogyan lehet védekezni ezzel az alvilági manőverrel szemben, s főként miként lehet azt leküzdeni?

– A magyar kormány komoly erőfeszítéseket tesz ezen a téren. Figyelemmel kíséri, és ellenőrzése alatt tartja a határainkat, különös tekintettel a déli határszakaszra, amely a legnagyobb nyomásnak van kitéve. Sajnos a Románia felőli beáramlás is egyre nagyobb gondokat okoz. Szomorú, hogy vannak olyan honfitársaink, akik nem érzik a ránk leselkedő veszélyeket, akiknek nem sokat jelent Magyarország ezeregyszáz éves államisága, kultúrája, az a sok művelődési, művészeti érték, amit ez a nép felhalmozott, és a rengeteg véráldozat, amit a haza megőrzése érdekében hozott. Pedig az elődeinknek köszönhetjük, hogy ez a szép haza ma is a mienk, hogy beszélhetjük párját ritkítóan gazdag nyelvét, élvezhetjük konyhaművészeti kincseit, csodálhatjuk gyönyörű tájait. Akiknek mindez nem sokat számít, azok gondoljanak Svédországra, ahol a balliberális kormányzásnak „hála”, ma a lakosság húsz százaléka már migráns hátterű, s a népességi arány rohamosan romlik a bennszülött svédek rovására. Ha viking őseik feltámadnának, naphosszat sírnának amiatt, mivé tették utódaik azt a hazát, amit egykor örökül hagytak rájuk. A mai Európában nehéz védekezni az agresszív migrációval szemben. Ez csak úgy lehetséges, ha kitartunk a konzervatív, nemzetpárti politikai erők mellett, mert amíg ők kormányoznak, addig Magyarország magyarjai – a német, a szlovák, a szerb, a horvát, a román, az ukrán és a többi nemzetiséggel együtt − békésen élhetik a maguk életét. Maradjon is így.

Molnár Pál

