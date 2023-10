A korrupt brüsszeli szélsőség a lakosságcserén dolgozik

2023. október 5. 00:08

al jazeera

Brüsszel fokozza a migrációs veszélyt a migrációs paktum egy újabb elemével - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szerdán.

Bakondi György emlékeztetett: a migráció problémája 2015 óta napirenden van. Brüsszel ahelyett, hogy a külső határok védelmére koncentrált volna, korábban is kvótákkal próbálta szétosztani az érkezőket, ez azonban nem szüntette meg az Európába irányuló migrációt, sőt, az embercsempészek "húzóágazata" lett - jelentette ki a belbiztonsági főtanácsadó.



Azt mondta: az Európába bejutott migránsok miatt Svédországban ma már a hadsereg bevetését fontolgatják, Franciaország lezárta a határait, Olaszországban tarthatatlan állapotok alakultak ki, a Kanári-szigeteket pedig már "lerohanták" a migránsok. Arra figyelmeztetett, hogy ezt a problémát csak humanitárius és emberi jogi szempontok alapján nem lehet jól kezelni.



Beszélt arról is, hogy az Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság még a jövő nyári EP-választás előtt hosszú távú migrációs paktumot akar kvótákkal és több tízezres migránsközpontokkal, miközben - mint mondta - a szerb határ túloldalán géppisztollyal lövöldöznek, és kézigránátot hajítanak lakóházakra.



A paktum részeként új válságrendelet készül, e szerint a nehéz helyzetbe került országok a bizottsághoz fordulhatnak, amely dönthet arról, mely országoknak hány migráns ügyében kell eljárniuk, befogadni vagy kitoloncolni őket - tette hozzá Bakondi György.



Ezt a rendeletet veszélyesnek nevezte, mivel ösztönzi a migrációt. A tervezetét a többségi elven működő Bel- és Igazságügyi Tanács elé vitték, ahol csak Magyarország és Lengyelország szavazott ellene - tette hozzá.



Bakondi György arra is kitért, hogy miután Brüsszel nem fordít elég gondot a schengeni külső határok védelmére, egyes tagállamok az övezet belső határain állítják vissza az ellenőrzést, így azonban épp a schengeni övezet lényege, a szabad mozgás kerül veszélybe.

MTI