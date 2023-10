Szijjártó Péter Moszkvában

2023. október 13. 15:12

A külügyminiszter – tass.com

Magyarország energiaellátása biztonságban van, a földgáztározók töltöttsége mára az éves fogyasztás 62 százalékát fedezni tudja, és az oroszországi szállítók elkötelezettek amellett, hogy továbbra is eleget tegyenek szerződéses kötelezettségeiknek. A kormány fenntartja észszerű politikáját, a nemzeti érdek érvényesítése az egyetlen szempont - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában.

A tárcavezető először is természetesnek nevezte azt, hogy részt vesz az Orosz Energiahét konferencián, illetve tárgyalásokat folytat az energetikai együttműködés jövőjéről, ugyanis hazánk ellátása továbbra is fizikailag lehetetlen orosz források nélkül.



Hangsúlyozta, hogy az energiaellátás nem politikai kérdés, miután "sajtótájékoztatókkal, dörgedelmes nyilatkozatokkal és politikai megnyilvánulásokkal" fűteni nem lehet, hanem annak a kérdése, hogy hol van energiaforrás és szállítási útvonal.



"Egyértelmű, hogy Magyarországot az oroszországi energiahordozók nélkül nem lehet fizikailag ellátni elég kőolajjal vagy elég földgázzal, és a nukleáris iparunk működőképességéhez is szükség van az orosz technológiára és fűtőanyagra" - szögezte le.



Majd arról számolt be, hogy Oroszország és minden orosz vállalat teljesíti szerződéses kötelezettségeit. "Az idei esztendőben az összes eddig leszerződött földgázmennyiséget, kőolajmennyiséget és nukleáris fűtőanyagot megkaptuk" - jelentette ki.



Szijjártó Péter ezután kiemelte, hogy zavartalan a kőolajszállítás Ukrajnán keresztül, s reményét fejezte ki, hogy ezt a szállítási útvonalat "senki nem fogja ellehetetleníteni, sem pénzügyi, sem politikai, sem fizikai eszközökkel".



A földgázellátás kapcsán üdvözölte, hogy e téren is rendben zajlik a tranzit. "És hogy az energiaellátás biztonsága érdekében hozott magyar intézkedések mennyire eredményesek, azt mutatja a tény, hogy kis híján 100 százalékos, nagyjából 96 százalékos a magyarországi tárolók töltöttsége, ami azt jelenti, hogy a magyarországi éves földgázfogyasztás 62 százaléka, tehát kis híján kétharmada be van tárolva" - jelentette ki.



Ezzel szemben tájékoztatása szerint az Európai Unióban ennek az átlagos szintje mindössze 29 százalék. "Tehát míg Magyarországon kis híján az éves fogyasztás kétharmadát, 62 százalékot tudunk fedezni a betárolt földgázból, addig Európában kevesebb mint az éves fogyasztás egyharmada, 29 százaléka tud megvalósulni abból a mennyiségből, amelyet betároltak" - világított rá.



Majd figyelmeztetett, hogy folyamatosan újabb és újabb kísérletek vannak a magyar-orosz energetikai együttműködés ellehetetlenítésére. Ilyen az a "tisztázatlan hátterű és egyelőre nehezen megérthető tartalmú" bolgár jogszabály, amelynek értelmében drámaian megemelnék az orosz földgáz tranzitdíját, és amennyiben ezt nem fizetik be, akkor a szállítást is leállítanák.



"Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Hogy egy európai uniós tagállam veszélyeztesse egy másik európai uniós tagállam földgázellátását, az egészen egyszerűen ellentétes az európai szolidaritással, az európai szabályokkal" - szögezte le.



Valamint elmondta, hogy a kormány kapcsolatba lépett a bolgár és a szerb vezetéssel, s lépéseket tesz azért, hogy Bulgária ne alkalmazhasson olyan törvényeket, amelyek nehéz helyzetbe hoznák hazánkat és Szerbiát.



A miniszter jó hírnek nevezte, hogy megkezdődött a fizikai építkezés is a paksi bővítéssel kapcsolatban. Aláhúzta, hogy nemzetközi projektről van szó, amelyet az is jól példáz, hogy a résfalazást amerikai cég végzi, ez pedig mutatja, hogy az atomenergiában még mindig széles körű a nemzetközi együttműködés.



"Ha ez nem így lenne, akkor az Egyesült Államok nem vásárolt volna rekordmennyiségű, 416 tonnányi uránt az idei esztendő első felében Oroszországtól" - hangoztatta.



"Tehát a paksi beruházás egy nagy nemzetközi összefogás és nukleáris ipari együttműködés keretében új lendületet kapott, és továbbra is reális az, hogy a következő évtized legelején a hálózatra tudjuk kapcsolni az atomerőmű két új blokkját" - tette hozzá.



"Magyarország fenntartja az észszerű politikáját, továbbra is az egyetlen szempont a nemzeti érdekek érvényesítése, és az, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonságban legyen" - összegzett.



Szijjártó Péter a nap során orosz részről tárgyalt többek között Alekszandr Novak és Gyenyisz Manturov kormányfő-helyettessel, továbbá Mihail Murasko egészségügyi és Oleg Matytsin sportminiszterrel.

MTI