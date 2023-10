Uniós pénz terrorcselekmények finanszírozására?

2023. október 18. 17:53

Az Európai Bizottságnak ki kell vizsgálnia, hogy a palesztin népnek nyújtott uniós forrásokból juthatott-e akár közvetve is valamennyi a Hamász palesztin iszlamista szervezet terrorcselekményeinek finanszírozására - jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője az MTI-nek adott nyilatkozatában.

A képviselő egyetértését fejezte ki Várhelyi Olivér bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztossal, "aki napokkal korábban a palesztinoknak nyújtott uniós segélyek felfüggesztésére és teljes átvilágítására szólított fel".



A Fidesz politikusa leszögezte: Izraelnek joga van az önvédelemhez ebben a terrorhelyzetben. "Együttérzünk az áldozatok hozzátartozóival, a sebesültekkel és a túszok kiszabadításáért emeljük fel a hangunkat!" - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet: meg kell akadályozni, hogy a térségben államközi háború törjön ki, hiszen az újabb migrációs hullámot indítana el, ami elősegítené, hogy iszlamista terroristák jussanak be Európába.



Véleménye szerint ma a nyugat-európai utcákon a terrorfenyegetettség, a terror melletti tüntetések és a halálos terrortámadások mind azt bizonyítják, hogy nagyon elhibázott Brüsszel migrációs politikája.



"Fel kell függeszteni azonnal az elhibázott migrációs paktumról szóló tárgyalásokat, és végre ki kell mondani: Európa külső határait meg kell védeni, a külső határokon nem jöhetnek be illegális migránsok. Európában emiatt nem fordulhatnak elő terrorcselekmények" - emelte ki Gál Kinga.



A fideszes képviselő felszólalását követően Charlie Weimers svéd és Hermann Tertsch spanyol jobboldali EP-képviselő is adott sajtónyilatkozatot a magyar közmédiának. Hangsúlyozták: a leghatározottabban elítélik a Hamász terrortámadását Izrael ellen.



Weimers szerint "felfoghatatlan, hogy az európai parlamenti baloldali csoportok továbbra sem ítélik el egyértelműen a Hamász támadásait Izrael és a zsidó nép ellen".



A svéd politikus elmondta: felszólítja az Európai Bizottságot, hogy uniós forrás semmilyen direkt vagy indirekt módon ne finanszírozzon antiszemita tartalmakat, valamint arra, hogy függessze fel a palesztinok anyagi támogatását mindaddig, amíg nem válik egyértelművé: ezeket a pénzeket semmilyen formában nem használják fel a terrorizmus finanszírozására. Példaként említette az antiszemita tartalmú, a terrorizmust dicsőítő palesztin tankönyveket, és kiemelte, hogy maradéktalanul támogatja Várhelyi Olivér uniós biztos "arra irányuló javaslatát, hogy vizsgálják felül a palesztinoknak folyósított uniós támogatásokat, amíg a teljes átláthatóság és elszámoltathatóság szabályai nem érvényesülnek".



Utalt arra, hogy néhány évvel ezelőtt a palesztin civilszervezetek elutasították egy uniós nyilatkozat aláírását, amelyben garantálniuk kellett volna, hogy semmilyen uniós pénzt nem juttatnak terrorszervezeteknek. "Ezt végül az EU nem is forszírozta, most viszont arról szólnak a jelentések, hogy a Hamász kiásta az EU által finanszírozott vízvezetékeket Gázában, és azokat rakéták gyártására használta, hogy válogatás nélkül lője az izraelieket" - hívta fel a figyelmet.



Hermann Tertsch nyilatkozatában a külső határok védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. "Erős határvédelem nélkül tömegek özönlenek be Európába, és az európai hatóságok nem reagálnak azokra a riasztó jelzésekre, amelyek már jelen vannak az európai utcákon."



Tertsch teljes mértékben támogatja Várhelyi Olivér "javaslatát a palesztin hatóságoknak küldött uniós támogatások felfüggesztésével kapcsolatban, amíg nem tudni pontosan, hová mennek ezek a források".

MTI