Hetvenöt éves III. Károly brit király

Ő az angol-brit monarchia történetében a legidősebb uralkodó, akit megkoronáztak. Édesanyja, II. Erzsébet királynő 27 éves volt, amikor 1953 júniusában ugyanitt megkoronázták.

2023. november 14. 08:42

the news international

Hetvenötödik születésnapját ünnepli kedden III. Károly király, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának uralkodója.

Károly Fülöp Artúr György, II. Erzsébet királynő és Fülöp edinburghi herceg elsőszülött fia, aki trónörökösként a walesi herceg címét viselte, 1948. november 14-én született a londoni Buckingham-palotában.



Édesanyja 2022. szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében hunyt el skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában, és halálának pillanata óta Károly a brit uralkodó.



II. Erzsébet királynő volt az angol-brit monarchia évezredes történetében a legidősebb uralkodó, és ő ült a leghosszabb ideig a brit trónon.



Károly ugyanakkor már tíz évvel ezelőtt, 65. születésnapján megdöntötte a brit trónörökösök abszolút életkori rekordját. Ezt a rekordot addig IV. Vilmos király tartotta, ő ugyanis 64 esztendősen, 1830 júniusában léphetett trónra. III. Károly ennél éppen tíz évvel idősebb volt, amikor édesanyja tavalyi halála után az Egyesült Királyság uralkodója lett.



A keddi királyi születésnapot III. Károly kifejezett kívánságára nem előzte meg és nem is kíséri országos ünnepségsorozat.



A király és hitvese, Kamilla - akit férje trónra lépése óta saját jogán királynői cím illet meg, és az uralkodóhoz hasonlóan a felség megszólításra tarthat igényt - a nyugat-angliai családi rezidenciáján, Highgrove-ban látott vendégül élő klasszikus zenével kísért hétfő esti teára több helybéli lakost, akik Károllyal egy napon ünneplik 75. születésnapjukat.



A Royal Mint, vagyis az angol királyi pénzverde kedden különleges, öt font névértékű ezüstérmét hoz forgalomba korlátozott számban. Az egyedi tervezésű érme előoldalán Károly portréja, hátoldalán a 75-ös szám látható stilizált tölgylevelekkel és szarkalábbal övezve.



A tölgy az érme tervezője, Dan Thorne szerint az erőt, az erkölcsöt, az ellenállóképességet és a tudást jelképezi, a szarkaláb pedig a király kedvenc kerti virágja, amelynek ábrázolása III. Károly természetszeretetét hivatott illusztrálni.



A hajléktalanok megsegítésére alakult Big Issue magazin hétfőn a király első oldalas portréjával jelent meg, és az uralkodó a folyóiratban közölt írásában hirdette meg hivatalosan a Coronation Food Project nevű nagyszabású programot, amelynek elsődleges célja az élelmiszerpazarlás megszüntetése.



Kedden III. Károly és Kamilla személyesen keres fel egy élelmiszerosztó helyet, ahol a rászorulók juthatnak élelemhez, és a Coronation Food Project e program keretében veszi kezdetét a gyakorlatban is.



Udvari bennfentes források szerint a király "szomorú szívvel" vette tudomásul, hogy 75. születésnapján nem csatlakozik a jókívánságaikat személyesen kifejező családtagokhoz másodszülött fia, Harry sussexi herceg, aki csaknem négy éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként végzett munkájával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel együtt Kaliforniába költözött.



Harry viszonya azóta is feszült a család többi tagjával, mindenekelőtt bátyjával, Vilmos trónörökössel, és a helyzeten csak rontott a sussexi herceg által néhány hónapja megjelentetett, a királyi család életéről kényes részleteket feltáró könyv.



III. Károlyt trónra lépése után kilenc hónappal, idén májusban koronázták meg Szent Eduárd koronájával a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában.



MTI