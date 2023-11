Gulág – 20 millió áldozat

A Gulág táboraiban becslések szerint mintegy 20 millió ember vesztette életét. A legtöbb magyar foglyot 1944 ősze és 1945 tavasza között vitték el, összesen mintegy 6-800 000 embert, akiknek közel fele soha nem térhetett haza.

2023. november 25. 18:23

Hende Csaba, az Országgyűlés fideszes alelnöke koszorúz a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján, a szovjet megszállás áldozatainak óbudai emlékművénél 2023. november 25-én. MTI/Máthé Zoltán

Más módszerekkel, de napjainkban is veszélyeztetik azokat a hagyományos értékeinket, amelyeket egykor a szovjet diktatúra igyekezett lerombolni - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján szombaton Budapesten, a szovjet megszállás áldozatainak emlékművénél.

Beszédében a pénzügyminiszter hangsúlyozta: a kormány megvédi a családokat, támogatja az egyházakat, kiáll a nemzetállamok Európájáért, Magyarország szuverenitásáért.



Emlékeztetett: a kommunizmus a közösségek hierarchikus rendszerét vette célba a maga brutális eszközeivel. A szovjet uralom hatalmasságai pontosan tudták, hogy a tömeget akkor lehet igazán irányítani, ha nincsenek benne közösségek. Közösségek nélkül ez a rendszer végig az maradt, aminek indult: véres diktatúrának, amely végül a saját súlya alatt roskadt össze.



Varga Mihály felhívta a figyelmet: a mai kor kötelessége a jóvátétel, az emlékezés kereteinek biztosítása és fenntartása, ezért is döntött az Országgyűlés 2012-ben az emléknap létrehozásáról. A mai kor felelőssége, hogy egy későbbi korban ne legyen majd szükség újabb emléknapokra.



A miniszter hozzátette: ez a felelősség, ez a képesség mintha kikopni látszana az Unió vezetőiből. A második világháború után keleten pusztító ideológia tanai ma nyugatról köszönnek vissza. Más formában ugyan, és talán kifinomultabban, de érzékelhetően ugyanazon tévedések mentén. Az egykori tanok ismét terjednek, és ma is a közösségek kerültek a célkeresztbe az egyén felsőbbrendűségére hivatkozva.



Ma ismét a családok, az egyházak és a nemzetállamok vannak útban. Ezek a hagyományos közösségek a keresztény tanítás lényegi elemére, a szeretetre, így az együttműködésre épültek. Mi tudjuk, hogy hova vezet a közösségek szétrombolása, még akkor is, ha azokról egyesek önként mondanak le - mondta a miniszter.



Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (Szorakész) elnöke a megemlékezésen elmondta: 1953. november 20-án és 25-én két szállítmánnyal, mintegy 1500 magyar volt politikai rab érkezett haza a Szovjetunió rabtelepeiről. Számukra 8-9 év rabsága ért véget.

A győztes végtelen bosszúja és mérhetetlen étvágya nyelte el a 20. század második világégésének végén a serdülőkort alig elhagyó, vagy még iskoláskorú "rettenetes bűnösöket". Mérhetetlen megaláztatás és szenvedés jutott osztályrészül, csak azért mert ők még hitték és élték az ősi jelszót: Istennel a hazáért mindhalálig.



Immár 11-ik éve emléknapja van, több mint 800 ezer ártatlanul elhurcolt honfitársunknak. Emlékezzünk ma többek között Kovács Béla politikusra, aki 10 év után térhetett haza a fogságból, vagy Bethlen István korábbi miniszterelnökre, aki szovjet börtönben halt meg, Bakay Szilárd vezérezredesre, Kiss Szaléz ferences atyára, akit a szovjetek kivégeztek, és nem utolsós sorban édesapámra Menczer Gusztávra a Szorakész alapítójára - mondta Menczer Erzsébet.



A szovjet megszállás áldozatainak emlékművét megkoszorúzta a kormány nevében Varga Mihály, továbbá koszorút helyeztek el mások mellett Novák Katalin köztársasági elnök, Kövér László házelnök, a Kúria, az ügyészség, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség parancsnoksága képviseletében.

MTI