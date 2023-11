Tordain kívül egy másik Gyurcsány-közeli ügyvéd is komoly bajban

Nem Tordai Csaba az egyetlen Gyurcsány-közeli ügyvéd, aki az elmúlt években komoly bűncselekmény gyanúja miatt került a hatóságok látókörébe. Több mint hatmilliárdos költségvetési csalás vádjával áll ugyanis évek óta bíróság előtt Czeglédy Csaba. A Demokratikus Koalíció (DK) ügyvédje Tordaihoz hasonlóan a bukott kormányfő és a baloldal egyik legfontosabb bizalmasa.

2023. november 27. 09:54

A főpolgármester jogi főtanácsadója nem az egyetlen baloldali ügyvéd, akinek a szerepét valamilyen büntetőeljárásban vizsgálja a hatóság. A Karácsony Gergely fémjelezte 99 Mozgalom elleni nyomozás keretében házkutatást „elszenvedő” Tordain kívül évekkel ezelőtt Czeglédy Csaba is az adóhatóság célkeresztjébe került. A Demokratikus Koalíció (DK) és Gyurcsány ügyvédjét, bizalmasát még 2017. nyarán vette őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Czeglédy sokáig letartóztatásban volt, majd a 2018-as választások előtt mentelmi jogának köszönhetően néhány órára ki tudott kerülni a rácsok mögül.

Czeglédy egy évvel később, az EP-választások idején is kihasználta a mentelmi jogot, akkor maga a Demokratikus Koalíció dobott neki mentőövet azzal, hogy feltették őt a párt listájára. Ezzel pedig Gyurcsány bizalmasa időt nyert, hiszen így jócskán elhúzódott az ellene indult büntetőügy: az azóta már szabadlábon védekező politikus-ügyvéd volt a vezetője a Human Operator Zrt.-nek, annak a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégnek, amely ellen költségvetési csalás és gazdasági bűncselekmények miatt indult eljárás.

Bűnszervezet, Czeglédy vezetésével

A vádirat szerint a 2011-től működő, a korábban egyszer már adócsalásért jogerősen elítélt Czeglédy Csaba által irányított bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő közvetítésével foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A Human Operator Zrt. két alvállalkozó közbeiktatásával – amelyek teljesítési segédként összesen nyolc iskolaszövetkezetet vontak be – jelentős létszámú munkaerőt közvetített Magyarországon működő cégeknek. Az ügyészség szerint a foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vagy csak részben vallották be, és elmulasztották befizetni. A vádhatóság szerint az alvállalkozókat és a szövetkezeteket ténylegesen a Human Operator Zrt. irányította, így a vád szerint a bűnszervezet több mint hatmilliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek. Az ügy tárgyalása jelenleg is zajlik a Kecskeméti Törvényszéken.

Az „ördög ügyvédje”

Czeglédyt később az „ördög ügyvédje” botránnyal is összefüggésbe hozták a hatóságok, ez a per szintén folyamatban van. Az „ördög ügyvédje” blog hozta nyilvánosságra a 2019-es önkormányzati választások előtt a Borkai-ügyet. Pikáns, erotikus felvételek láttak napvilágot, valamint olyan információkat lebegtettek meg, amelyek korrupcióról szóltak. Miután az oldal elkezdte kihozni a botrányos részleteket, fotókat és videókat az ismert adriai hajóútról, az érintettek feljelentés tettek a rendőrségen. Az előzetesen beharangozott korrupciós bizonyítékokat és a Borkaiék drogfogyasztását alátámasztó anyagokat később semmi nem igazolta. A DK-s ügyvédet és társát kilencrendbeli, különleges személyes adattal való visszaéléssel vádolják.

Czeglédy tagságát már felfüggesztették, Tordai sem lehet nyugodt

Mivel Czeglédyt sokmilliárdos adócsalással is vádolják, ami miatt hosszú börtönéveket is kaphat, a Vas Vármegyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette Gyurcsányék ügyvédjének kamarai tagságát. A bukott kormányfő korábbi államtitkárának, a baloldal kulcsfontosságú bizalmi emberének, Tordai Csabának ettől egyelőre nem kell tartania, ám, mint ahogy a Magyar Ügyvédi Kamara lapunknak küldött válaszából kiderült, ha a 99 Mozgalom zavaros finanszírozása ügyében gyanúsított lesz, már fájhat a feje.

Lebuktak a félmilliárddal

Emlékeztetőül: Karácsonyék bűncselekménygyanús adománygyűjtése egy tavaly nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentéssel lepleződött le. A beszámolóból egyebek mellett kiderült, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be több mint 500 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára. A pénz több mint négyötöde euróban és fontban érkezett a 99 Mozgalomhoz.

Két kulcsembernél is volt házkutatás

Az ügyben Tényi István és a mozgalom számlavezetője, az OTP feljelentése alapján költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása gyanúja miatt van eljárás. Fontos körülmény, hogy a bank által feltárt adatokból arra lehet következtetni, hogy mikroadományokról szó sem lehetett. Az OTP lépése után nem sokkal Tordai Csaba ügyvédi irodájában házkutatást tartott a NAV, ahol okirat-hamisítás bűncselekményét alátámasztó bizonyítékokat foglaltak le egy ügyész jelenlétében. A nyomozás itt azonban nem állt meg, ugyanis az adóhatóság munkatársai Karácsony pénzhordó emberéhez, a 99 Mozgalom hivatalos képviselőjéhez is kiszálltak. Perjés Gábor a Magyar Nemzetnek nem cáfolta, hogy házkutatást tartottak törökbálinti otthonában, ám az ügy többi szereplőjéhez hasonlóan, az eljárás új fejleményei óta inkább hallgat.

Magyar Nemzet