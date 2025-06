Magyarország megújított MI-stratégiája

2025. június 27. 09:03

A Nemzetgazdasági Minisztériumtól (NGM) hamarosan a kormány elé kerülhet Magyarország megújított Mesterséges Intelligencia Stratégiája - mondta a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) és a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) konferenciáján.

Palkovics László üdvözölte, hogy ma már belföldön is számos intézmény követendő módon használja a mesterséges intelligenciát (MI), amit ma már sehol nem lehet figyelmen kívül hagyni. A 2020-ban megjelent magyar MI-stratégia jelentős változásokat indított el belföldön, fenntartások helyett egyre többen összpontosítanak a benne rejlő lehetőségekre, de a gyorsuló technológiai fejlődés szükségessé tette a felülvizsgálatot.

A folyamatok sebességét látva már most biztosnak látszik, hogy néhány éven belül a megújított stratégia is átalakításra szorul majd.

Az MI-t Palkovics László szerint ma már minden fejlett ország stratégiai eszköznek tekinti, alkalmazása világszerte felértékelődik.

Belföldön a legfontosabb feladatok egyike az adatgazdaság hatékonyabb működtetése, hiszen Magyarország rendkívül jelentős adatbázisokkal rendelkezik, ám a bennük rejlő lehetőségek nem hasznosulnak megfelelően - mondta.

A kormánybiztos a következő időszak feladatai közül kiemelte az MI társadalmi hasznosítását az államigazgatásban, a közszolgáltatásokban, az ügyintézésben, de szerinte a közlekedésben, adózásban, pénzügyben, egészségügyben vagy akár a személyes kompetenciafejlesztésben is jól hasznosulhatna. A technológiai MI-alkalmazások segíthetnének a tesztkörnyezet biztosításában, autonóm járműveknél és önvezető rendszerekben.

Palkovics László szerint Magyarországon az autóipari háttérre alapozva humanoid robotok gyártása is elkezdődhet, de a védelmi szektorban, intelligens védelmi rendszerek fejlesztésében is fontos szerepet tölthetne be az MI. Fontos területnek nevezte az üzleti alkalmazásokat.

Nagy lehetőség előtt állhatnak az MI-vel optimalizált gyártási folyamatok, a logisztika MI-alapokra helyezve hatékonyabb ellátási láncokat eredményezhet, a kkv-kat pedig mindenképp ösztönözni kell a fejlődésre, mert ezen a téren még jelentős az elmaradásuk - jegyezte meg.

A Gazdasági Versenyhivatal (GH) elnöke összefogást sürgetett annak érdekében, hogy az MI-ben rejlő lehetőségek széles körben hasznosulhassanak. A kisvállalkozások felkészültségének javítását Rigó Csaba Balázs is fontosnak tekinti, mivel tapasztalataik szerint a technológiai fejlődés egyelőre a nagy technológiai világcégek előnyét növeli.

Ebben a helyzetben a versenyhatóságok egyik fontos feladata, hogy megvédjék a fogyasztók érdekeit és a kisebb cégek piacra jutási esélyeit - hangsúlyozta.

Az MI alkalmazása a GVH piacelemzése szerint javíthatná a versenyképességüket, a kis nyelvekre alapozott öntanuló rendszerek fejlesztése pedig az adatszuverenitás, az adatbiztonság vagy akár a kulturális identitás megőrzésében is fontos lehet - tette hozzá.

Rigó Csaba Balázs kiemelte, hogy a május 30-án zárult versenyfelügyeleti eljárás eredményeképp a Microsoft vállalta, hogy 10 milliárd magyar szóból álló adatállományon fogja tanítani MI-alapú rendszereit. Várakozása szerint a vállalás javítani fogja a magyar fogyasztók felhasználói élményét, és megkönnyítheti a technológia integrálását a vállalati működésbe.

mti