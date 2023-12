A hazai nemzetiségek egyedi értékek hordozói

Semjén Zsolt a nemzetiségek napja alkalmából tartott ünnepségen rámutatott, az emberiség történetében mindig volt valamilyen látható jel - például irodalmi babérkoszorú, olimpiai érem, katonai kitüntetés -, amely a rendkívüli érdemeket és teljesítményeket jutalmazta. Ez megerősítése annak, hogy az illető teljesítménye másoknak is fontos.

2023. december 14. 18:23

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes beszédet mond a nemzetiségek napja alkalmából a Bolgár Művelődési Házban tartott ünnepségen 2023. december 14-én. MTI/Bruzák Noémi

A magyarországi nemzetiségek olyan értékek hordozói, amiket kizárólag ők adhatnak az anyanemzetnek, a magyar nemzetnek is, és végeredményben az egész emberiségnek - mondta a miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Nemzetiségekért díjak átadásán.

A kitüntetés, díj annak a közösségnek a legfontosabb, amelynek a tagja kapja, hiszen - hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes - megerősíti, hogy érdemes, büszkeség ahhoz a közösséghez tartozni, mert a tagjai rendkívüli teljesítményekre képesek. De fontos Magyarországnak is - tette hozzá -, hogy a polgárai olyan eredményeket érnek el, "ami mindannyiunknak büszkeség". Ez a díj tehát megerősítő az adott nemzetiség közösségének és megerősítő az egész magyar társadalomnak - szögezte le Semjén Zsolt a díjátadó ünnepségen.



"Ha a Magyarországon élő 13 nemzetiség eltűnne a történelemből, ezt az értékgazdagságot soha senki nem tudná megőrizni. Ez az a felelősség és küldetés, amit a magyar állam értékel, ismer és elismer. Ennek a kifejezése ez a nemzetiségi díj" - fogalmazott a politikus.



Az elismeréssel a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző embereket és szervezeteket jutalmazzák - hangzott el a díjátadón.



A díjat idén tizenegy embernek és három szervezetnek ítélték oda. Elismerést vehetett át mások mellett Rizojanisz Kosztasz, aki Beloiannisz település polgármestereként két évtizeden át dolgozott a görög nemzetiség épített, hitéleti és kulturális értékeinek megőrzéséért, Valcsev Ivanov János, a miskolci bolgár nemzetiségi önkormányzat elnöke, Gerner Éva, az MTVA nemzetiségi és külhoni főszerkesztőségének szerkesztő-műsorvezetője; díjban részesült az Azonos Hullámhosszon Alapítvány, az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a Velká Bukovinka szlovák nemzetiségi néptánccsoport és énekkar, valamint Haboriy Petro-Demian, aki lelki támogatást nyújt a magyarországi ukrán hívőknek.



A díjakat Orbán Viktor miniszterelnök nevében Semjén Zsolt Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával közösen adta át.



Az ENSZ 1992. december 18-án fogadta el a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Ez volt az első olyan átfogó nemzetközi dokumentum, amely az államok számára előírja a kisebbségek létének, identitásának védelmét, rendelkezik a kisebbségek saját kultúrához, hitélethez és nyelvhasználathoz való jogáról, a kisebbségeket érintő ügyek eldöntésében való érdemi részvételről, a határokon átívelő szabad kapcsolattartásról.



Magyarországon 1995. szeptember 21-én döntött arról a kormány, hogy december 18-a a kisebbségek napja, és ekkor alapították a Kisebbségekért díjat is; 2012-ben az Országgyűlés a napot a nemzetiségek napjának, az ez alkalomból odaítélt díjat pedig a Nemzetiségekért díjnak nyilvánította.

MTI