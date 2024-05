A gender ideológia veszélyes perverziója

2024. május 1. 23:53

A gender ideológiát hamarosan az egész világon legyőzik, és unokáink az iskolákban tanulnak majd a régi, sötét korszakról, amelyben gyerekek százezreit csonkították meg sebészeti és hormonális eszközökkel az áltudományos genderelméletek és a politikai korrektség nevében.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szembe kell szállnunk a veszélyes ideológusokkal, és fel kell fednünk valódi szándékaikat. Évek óta nevetgél a fősodor média és a sok politikus a gender ideológusok által a legkisebbek bántalmazására vonatkozó figyelmeztetéseinken. A közelmúlt eseményei azt bizonyítják, hogy igazunk volt, ezért ismételten szólunk, hogy az mielőbb tiltsák be a gyermekek „nemváltó” csonkítását.

A liberális nyugati országok kezdik megváltoztatni álláspontjukat ebben az ügyben. Victoria Atkins angol egészségügyi miniszter ezen a héten az alsóházban tartott beszédében bejelentette, hogy azokat az orvosokat, akik pubertásgátló szereket írnak fel gyermekeknek, bűnözőkként kezelik, és elveszíthetik a praxisjogukat. Finnország, Svédország, Franciaország, Dánia, Norvégia, Írország, Nagy-Britannia és 19 amerikai állam már betiltotta vagy korlátozta a kiskorúak „nemváltását”.

A legfrissebb hírek reményt adnak arra, hogy hamarosan még több ilyen ország lesz!

A múlt hónapban kiszivárogtak a Transznemű Egészségügyi Világszövetség (WPATH), a gender ideológiát népszerűsítő befolyásos szervezet tagjai közötti magánbeszélgetések. Ez a szervezet alkotja évek óta a „terápiás” irányelveket a nemi identitászavarral küzdők számára, azzal érvelve, hogy kezelésük leghatékonyabb módszere a rendellenességek megerősítése, testük visszafordíthatatlan megcsonkítása, az ún. nemváltás.

Áltudományos ajánlásaikra hivatkozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Lengyel Szexológiai Társaság, valamint a gender aktivisták és a kiskorúak megcsonkításából hasznot húzó orvosok világszerte – szexológusok, pszichiáterek, endokrinológusok.

Ezek az emberek komoly hatást gyakoroltak a törvényekre és több százezer ember életére szerte a világon.

Most kiderült, hogy a WPATH-hoz kötődő emberek között pedofilok, szadisták és a fetisiszták fórumának felhasználói is vannak. A nyilvánosságra hozott anyagok azt is megerősítették, hogy a szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy nincs megbízható tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a nemváltás segítené a nemi identitászavarral küzdőket. Azok az orvosok, akik nyilvánosan azzal érvelnek, hogy a gyerekek dönthetnek arról, hogy visszafordíthatatlanul megcsonkítsák a testüket, magánbeszélgetéseik során elismerték, hogy a gyerek képtelen megérteni, mit is csinálnak.

Ott vannak rémisztő történetek olyan gyerekekről is, akiknek a „nemváltási” folyamata 4 évesen kezdődött! Nyilvános adatokból olyan depresszióban, szorongásos zavarban, bipoláris zavarban vagy poszttraumás stressz-szindrómában szenvedők eseteit ismerjük meg, akiket szakszerű pszichológiai segítségnyújtás helyett „nemváltásnak” vetettek alá. Az egyesület egyik tagja egy páciensről mesélt, akinek hét különböző személyisége (alter egoja) volt, amelyek közül kettő „aszexuális”, egy pedig nő volt. Az orvos elismeri, hogy azért hajtotta végre a műtétet, mert a legtöbb hang, amelyet a beteg a fejében hallott, "egyetértett a műtéttel".

A genderaktivisták levelezésének kiszivárogtatása csak megerősíti a világ legfontosabb intézményei által végzett kutatások eredményeit. Az orvosi Nobel-díjat odaítélő Karolinska Intézet már korábban megírta, hogy a csonkításokat indokoló ún. nemváltási kutatások nem voltak megbízhatóak, és a nemváltás gyakorlatát orvosi kísérletnek tekintette. Ezért már hónapok óta szólunk, hogy állítsák meg ezt az őrületet.

Tavaly elkészítettük azt a lengyel törvényjavaslatot, amely betiltja a kiskorúakkal kapcsolatos mindennemű „nemváltási” eljárást. Emiatt még a Rzeczpospolita napilap is támadott minket, amely címlapon írt a projektünkről.

Remélem, hogy a gender-lobbisták és az áltudósok közti közelmúltban napvilágra került beszélgetések kijózanító eredményeket hoznak, de nem lehet passzívan várni, hogy megváltozzon a képviselők hozzáállása. Annál is inkább, mert Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke még a tavalyi választások előtt úgy nyilatkozott, hogy pártja már készen áll a „nemváltási” eljárás lerövidítését és megkönnyítését szolgáló törvénytervezetre, a német kormány pedig már elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely az anyakönyvi hivatalban tett nyilatkozat alapján lehetővé teszi a nem megváltoztatását a hivatalos papírokban.

Ebben a helyzetben az alulról felfelé építkező munkára kell összpontosítanunk – tájékoztatni kell a fiatalokat, a szülőket és a tanárokat, hogy a „nemváltás” a problémák hamis megoldása, a nemi szervek visszafordíthatatlan megcsonkítása és a gyógyszergyárak kegyének való állandó kitettség.

Szakértőink ott vannak a médiában és tudományos konferenciákon, valamint képzéseket tartanak a szülőknek és a pedagógusoknak, amelyek során megválaszolják kérdéseiket többek között azzal kapcsolatban, hogyan védjék meg gyermekeiket az LMBT propagandával szemben az iskolákban.

A tanárok számos kérdésére válaszul jogi útmutatót dolgozunk ki, amelyben bemutatjuk, mit tehetnek a tanárok, ha a szülők és az iskolaigazgatók arra kényszerítik őket, hogy a saját nemét elfogadni nem tudó diákot a választott nemnek megfelelő névvel és névmással szólítsák meg. Munkálkodunk a Transzszexuális Vademecumon is, amelyben az identitászavarral küzdő fiatalok gender lobbi általi kizsákmányolásának mechanizmusát ismertetjük.

Annak érdekében, hogy a szülőket és a tanárokat felbecsülhetetlen értékű tudással vértezzük fel az iskolákban megvalósuló vulgáris szexuális nevelésről, amely hozzájárul a tizenévesek nemi identitásbeli problémáinak növekedéséhez, jelentést készítettünk a szexuális nevelésről, amelyben részletesen ismertetjük annak gyökereit, feltételezéseit, és perverz tartalmát, melyet a radikális aktivisták át szeretnének adni a gyerekeknek az iskolákban.

De ahhoz, hogy mindezek a cselekvések elérjék a kívánt hatást, az igazságot a lehető legszélesebb körben kell terjeszteni.

