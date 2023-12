A Fradi újra elismert klub lett Európában

Az biztos, hogy a Ferencváros újra ismert és elismert klub lett Európában, és hiszem, hogy komoly szakmai munkával, valamint fantasztikus szurkolótáborunk támogatásával még magasabbra léphetünk – összegzett Orosz Pál.

2023. december 26. 14:33

Orosz Pál – MH/Török Péter

Harminchárom tétmeccset játszott az ősszel a Ferencváros, meglehetősen jó eredménnyel. Bár a bajnokságban csak a második helyen folytathatja tavasszal, de a szurkolók és a vezetők így sem elégedetlenek. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója azt mondta, nagyszerű fegyvertény, hogy első magyar csapatként veretlenül zárt egy csoportkört az európai kupaporondon, s a nyáron indult nemzetközi sorozatban tizenkét mérkőzésen mindössze egyszer kapott ki, a csoportban pedig egyszer sem. És a csoportkörből való továbbjutás a klub kasszájában is megmutatkozik, így aztán érdeklődésünkre elégedetten összegezte a bajnoki évet az igazgató.

– Nehéz napok voltak, nehéz napok jönnek.

– Nem volt könnyű, és nem lesz könnyebb, de ezt akartuk, erre vágyunk most már évről évre. Tizennégy nemzetközi mérkőzést játszottunk a bajnoki és a Magyar Kupa-találkozókon kívül, és minden meccsnek komoly tétje volt. Akár vehetjük úgy is, hogy meccsszám tekintetében lejátszottunk a nyár óta egy komplett magyar bajnokságot. Nagy örömünkre sikerrel vettük az európai akadályt, és tavaly után ismét ott vagyunk a kupatavaszban.

– A nyoni sorsoláson az Európa-liga harmadik helyezettjei közül kapott ellenfelet a tavaszi folytatásra a csapat, s a párharc tétje a tizenhat közé jutás. Ilyenkor mindig óriási a várakozás és az esélylatolgatás, s most is kijelenthető, hogy a görög Olimpiakosznál kaphattak volna erősebb és gyengébb ellenfelet is. Gondolom, ön is bravúrnak érzi a Konferencia-ligában való szereplést, s most, hogy továbbléptek, mit vár a folytatástól?

– Senkit nem akartunk elkerülni, hiszen a sorsolást úgysem lehet befolyásolni. Annak örülünk, hogy nagy nevű és kifejezetten erős klub ellen játszhatunk, és mindent megteszünk azért, hogy sikerrel vegyük az akadályt.

– Voltak-e buktatók az év folyamán a klub életében?

– Buktatók nem voltak, megoldandó feladatok annál inkább. Azért vagyunk, hogy ezeket megoldjuk, és úgy gondolom, ezt sikerrel tettük.

– Menet közben váltottak edzőt. Mi újat hozott Dejan Sztankovics mester a csapat életébe, játékába?

– Deki olyan győztes típus, aki karakterében és játékfelfogásában passzol a Ferencváros filozófiájához. Ez már az őszi mérkőzések folyamán is kiderült. A nemzetközi labdarúgásban jól ismert személyiség, és taktikailag is nagyon képzett. Ha csak azt nézzük, hogy a csoportkörben egyszer sem hagytuk el vesztesen a pályát, és a nálunk papíron sokkal erősebb Fiorentina vagy Genk ellen egyszer sem voltunk hátrányban a mérkőzéseken, máris érzékelhető a változás. Ezeket figyelembe véve, elégedett vagyok a nemzetközi szereplésünkkel, és abban is biztos vagyok, hogy a felkészülést követően egy ennél is erősebb Ferencvárost láthatnak majd a szurkolók. Persze, lesznek nehéz mérkőzések, az Olimpiakosz elleni két meccs például ezek közé fog tartozni. Játszottunk sokszor olyan csapatokkal, amelyek esélyesebbek voltak a papírforma alapján, mégis mi jöttünk ki győztesen a párharcból. Erre számítunk a folytatásban is. Felkészülünk a kupatavaszra, és tovább akarunk lépni.

– Harminchárom tétmeccs volt az ősszel, van mit kipihenni. A kupaszereplésen túl azért nyilván változatlanul cél a bajnoki cím megvédése.

– A bajnokság megnyerése a legfontosabb. Nyilván nehéz lesz, mert öt éve regnáló magyar bajnokok vagyunk, és mindenki a bajnokot akarja megverni, de ez így is van rendjén. Történelmet írnánk a klub életében a sorban hat bajnoki cím megnyerésével, és ezért mindent meg is fogunk tenni.

– Még a világ legjobb csapata is szeretne erősíteni, bizonyára önök sincsenek másként. Vannak már kiszemeltjeik?

– Természetesen vannak terveink arra, hol és hogyan erősítünk, de alapjaiban nem fogjuk megváltoztatni a keretet. Megvan az a váza a csapatnak, amelyre tudunk építeni. A kiszemeltek egy alapos scouting (felderító) munka eredményei, sosem ad hoc módon igazolunk, komoly szakemberstáb dolgozik ezen egész évben.

– Ugyanakkor lesznek-e távozók?

– Amennyiben vannak érkezők, úgy akadnak távozók is, de erről majd a megfelelő időben, a klub honlapján értesítjük a közvéleményt. Találgatásokra nem adunk okot.

– Viszont mindenképpen igen érdekes, hogy a jelenleg listavezető Paks kizárólag hazai játékosokkal vitézkedik. Pedig a legjobb magyarokat még itthon sem tudja tartani.

– Nagyon dicséretes a Paks őszi eredménye, gratulálok neki, de mi magunkkal foglalkozunk. Megvan a filozófiánk, a céljaink, és ne feledjük, hogy az elmúlt öt évben folyamatosan valamelyik európai versenysorozat csoportkörében szereplünk. Tavaly és az idén pedig a tavaszi kupaszezonban is jelen voltunk-vagyunk Európában. Ezzel az egész magyar labdarúgásnak gyűjtjük a koefficiens pontokat. Jó lenne, ha más is odaérne, és képviselné a magyar klubfutballt.

– Most lesz pénz játékosvásárlásra, hiszen a továbbjutással jól keresett a csapat. Mennyi jött a kasszába, és mennyi jöhet még a tavasszal?

– Hatmillió eurót fociztunk össze az idén, az pedig, hogy a tavasszal mi lesz, azon múlik, miként vesszük a következő akadályt.

– A csapat már a Fiorentina elleni utolsó csoportmeccs előtt is jól állt ebben az idényben a nemzetközi porondon keresett pénzekkel, hiszen, amint azt a VG.hu korábban írta, már akkor öt és fél millió eurós bevételt generált az első nyári selejtezőktől kezdve. Jelenleg már több mint hatmillió euró a csapat bevétele a nemzetközi szereplés után ebben az idényben, ami mintegy 2,3 milliárd forintot jelent.

– A tavasszal még további milliókat lehet keresni, minden eredmény pénzt ér. Így például a négy közé jutás kétmillió, a döntő hárommillió eurót ér.

– A bajnoki cím?

– További kétmilliót.

– Bár a bevétel igen lényeges, de Ferencváros mindenkor a maga útján járt, mindig is híres volt saját nevelésű játékosairól. A szurkolók már az ificsapat meccsein kinézték maguknak a jövő Albertjeit, Varga Zolijait, Nyilasijait. Az idők során persze rengeteget változott a játék, s talán Puskásék Realja óta, de talán már korábban is, kiderült, nagy nevek hozzák az eredményt, viszik be a nézőt a stadionba, tehát nem véletlen, hogy minden csapat igyekszik a nemzetközi piacon is bevásárolni. Éppen ezért talán nem lenne szerencsés mereven ragaszkodni a hazai hagyományokhoz.

– Mi a nemzetközi piacot ugyanúgy figyeljük, mint a hazait. Így tudunk magyar válogatott játékosokat és külföldi válogatott játékosokat is igazolni. Ugyanakkor nagy öröm, hogy olyan futballisták is kerülnek ki a saját utánpótlásunkból, mint például Lisztes Krisztián, akit a Bundesligába, az Eintracht Frankfurtba tudtunk értékesíteni. Amellett, hogy a klubnak ez jelentős bevételt jelent, a magyar labdarúgásnak is jó, hiszen egy tehetség top bajnokságban fejlődhet tovább, és remélhetőleg eljut majd odáig, hogy a válogatottnak is hasznára legyen.

– Amikor kétezer-tizenegyben elkezdték felépíteni a csapatot, nagyon mélyen voltak, financiálisan és sportszakmailag is meglehetősen nagy utat jártak be azóta. Hova tovább, Ferencváros?

– Tesszük tovább a dolgunkat, ahogy azt eddig is tettük, s meglátjuk, meddig jutunk el. Az biztos, hogy a Ferencváros újra ismert és elismert klub lett Európában, és hiszem, hogy komoly szakmai munkával, valamint fantasztikus szurkolótáborunk támogatásával még magasabbra léphetünk. Persze, lesznek nehezebb időszakok, mint minden klub életében, de összességében tovább fogunk fejlődni.



Kiss László

magyarhirlap.hu