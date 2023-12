Felpörögnek az áramhálózati fejlesztések 2024-ben

2023. december 28. 09:40

Már idén is számos helyen valósultak meg korszerűsítések a magyarországi villamos energia hálózaton. Jövőre azonban tömegessé válnak az ellátásbiztonságot új alállomások építésével, a meglévők felújításával, bővítésével, távvezetéki fejlesztésekkel megerősítő beruházások. A hazai és uniós forrásokból támogatott fejlesztésdek további zöldenergia-termelő kapacitások kiegyensúlyozott hálózatba kapcsolását is megalapozzák - írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-nek csütörtökön eljuttatott közleményében.

A 2023-ban indult, sok esetben célba is ért kivitelezéseknek köszönhetően mások mellett Debrecen-Macs, Eger, Heves, Mezőcsát, Miskolc, Őrmező és Szeged-Fehértó gyarapodik új alállomással. Új trafóval bővült vagy a régi lecserélésével korszerűsödött a bicskei, oroszlányi, perkátai, sándorfalvi és tiszalöki alállomás. További fejlesztések, rekonstrukciók zajlottak vagy indultak Detken, Dunaújvárosban, Hatvanban, Kelenföldön, Kerepesen, Solymáron, Szolnokon és a Tatabányai Ipari Parkban - sorolták.



Jövőre még több helyszínen kezdődnek meg beruházások, új alállomás létesül a teljesség igénye nélkül Debrecenben, Füzesabonyban, Gödön, Jászfényszaruban, Lepsénynél, Nyíregyházán, Pécelen, Sajókeresztúron, Soltvadkerten, Szombathelyen, Várpalotán és Zalaszentgróton. A 2024-re ütemezett alállomási korszerűsítések is hosszan sorolhatók Albertfalvától Békéscsabán, Győrön, Hévízen, Kisvárdán, Vecsésen és Zircen át Zuglóig - jegyezte meg az EM.



A következő esztendőben jelentősen megélénkülnek a távvezetéki fejlesztések. Összesen több száz kilométeren újulnak meg egyebek mellett a Cegléd-Szolnok, Csongrád-Szentes, Jászberény-Nagykáta-Lőrinci-Nagybátony, Sajóivánka-Borsodnádasd, Sándorfalva-Kistelek-Kiskunfélegyháza-Kecskemét és Szabadszállás-Dunaújváros áramhálózati összeköttetések - ismertették.



A MAVIR a nagy forgalmú autópályák feletti távvezetéki keresztezések átépítésére is készül az ellátásbiztonság növelése érdekében. Szintén az átviteli rendszerirányító létesít 20 megawattos energiatárolót Szolnok térségében a környéken jelentkező naperőművi csatlakozási igények kielégítése céljából. Az elosztók több százezer okosmérő telepítésével segítik elő a tudatos, takarékos és környezetkímélő energiafelhasználást.



Az idei beruházások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2023-ban rekordmennyiségű, a tavalyi csúcsot több mint másfelszeresen felülmúló napenergia kapacitás létesült Magyarországon. E fejlesztéseknek is köszönhető a háztartási napelemek átmeneti betáplálási korlátozásának feloldása január elsejével a hálózat 93 százalékán. A következő időszakra tervezett korszerűsítések a már ismert csatlakozási igényekhez igazodva további több ezer megawattnyi zöldenergia-termelő teljesítmény biztonságos befogadását alapozzák meg - ismertették.



A kormány a nemzeti helyreállítási terv forrásait a hazai költségvetés terhére megelőlegezve több mint 160 milliárd forinttal támogatja az áramhálózati beruházásokat. A közelmúltban uniós jóváhagyást nyert REPowerEU-fejezetből további jelentős tételek hasznosulnak majd a magyar villamos energia rendszer bővítésében, megújításában, rugalmasságának növelésében.

A már zajló és előkészületben lévő fejlesztések nélkülözhetetlenek a növekvő lakossági és ipari energiaigények kiszolgálásához, a nagyarányú elektrifikációhoz való alkalmazkodáshoz. Az iparági beruházások előmozdítják a hazai zöldenergia-termelés és -tárolás gazdasági-versenyképességi szempontból is szükségszerű térnyerését Magyarországon - áll a közleményben.



