Újravirágzását éli a magyar labdarúgás

2024. január 13. 14:07

A magyar mester - twitter

A magyar labdarúgás szinte újravirágzását éli Lőw Zsolt, a német bajnoki címvédő Bayern München másodedzője szerint.

"Ahogyan ilyen távolságból meg tudom ítélni, csak a legmagasabb szinten lehet arról beszélni, ami a magyar labdarúgásban az elmúlt években történt mind vezetői szinten, mind a szervezettség szintjén" - nyilatkozta az MTI-nek és a Kossuth Rádiónak a klub edzőközpontjában Lőw.

Hozzátette, szerinte példaértékű, ahogyan a magyar futball és a vezetése átalakult, ahogyan a reformok megtörténtek és a sportág jelentősége még jobban nőtt az országban, amilyen stadion épült, és ahogyan azt megtöltik drukkerekkel minden mérkőzésre.

"Amit a magyar szurkolók csinálnak a Puskás Arénában, az elképesztő és nemzetközi szintű. Voltam már néhány nemzetközi meccsen életemben, edzőként lassan az ötszázadik mérkőzésem felé közeledek, tehát meg tudom ítélni" - vélekedett.



A 44 éves szakember hangsúlyozta, azt is különlegesnek tartja, amilyen hangulatot külföldön, az Európa-bajnokságokon teremtenek a magyar drukkerek. Vélekedése szerint amilyen eredményesen dolgozik a szakmai stáb és ahogyan kihozza a maximumot a válogatottból, az is nagyszerű, illetve a csapat is, amely az elmúlt esztendőkben kialakult.



A bajor klub legendás alakja, a világ labdarúgásának meghatározó személyisége, Franz Beckenbauer vasárnapi halála kapcsán a magyar edző úgy fogalmazott, az egész klubot, sőt egész Németországot nagyon megrázta, hiszen Beckenbauer olyan személyiség volt a német sportban, akire méltán büszkék lehetnek, a Bayernnél pedig játékosként, edzőként és vezetőként is maradandót alkotott.



"Egy óriási személyiséget és egy nagyon jó embert veszített Németország. Ahogyan Uli Hoeness és Karl-Heinz Rummenigge mondta, nemcsak egy barátot veszítettek el, hanem a Bayern-család oszlopos tagját, ikonikus személyiségét" - mondta Lőw.



Thomas Tuchel vezetőedző csapata pénteken a Szalai Attilát foglalkoztató Hoffenheim ellen játszotta idei első mérkőzését a Bundesligában, és házigazdaként 3-0-ra győzött, majd vasárnaptól csütörtökig Portugáliában edzőtáborozik.



A Bayern jelenleg a tabella második helyén áll a Bayer Leverkusen mögött. Lőw Zsolt szerint a listavezető "nagyon jól össze van rakva", remek a játékoskeret, valamint a vezetők és a vezetőedző is jó munkát végez ebben a szezonban. Nagyon jó egységet alkot a rivális, meggyőző a teljesítménye és jó futballt játszik, de a Bayernnek soha senkitől nem kell félnie.



A saját csapatukról azt mondta, egyre jobban összeáll a játékuk, és tovább üldözik, illetve igyekeznek megelőzni a Leverkusent a bajnokság végéig.



"Nagyon erős játékoskeretünk van, de a nagyságán próbálunk javítani a téli átigazolási időszakban. Dolgozunk rajta, hogy érkezzenek még erősítések" - szögezte le Lőw.



Megfogalmazása szerint elégedettek a márciusi kinevezésük óta eltelt időszakkal, mert a mostani idényben csak egyetlen vereséget szenvedtek a bajnokságban, rengeteg gólt rúgtak és stabilizálták a csapat játékát. Hangsúlyozta, a következő félszezonnal akkor lennének elégedettek, ha sikerülne a Leverkusent megelőzniük.



A Bajnokok Ligája februári nyolcaddöntőjében a Lazióval találkoznak a bajorok. A magyar tréner elárulta, a sorsolás óta egyre többet foglalkoznak a rómaiakkal.



A videoelemzők már elkezdték gyűjteni az anyagokat, a szakmai stáb tagjai külön megnézik a Lazio mérkőzéseit, de intenzíven majd csak a párharc első meccse előtti egy hétben kezdenek foglalkozni az ellenféllel.



"Szeretnénk legalább a négy közé kerülni, de nyilvánvaló, hogy megpróbáljuk megnyerni a BL-t. Egy ekkora klubnál ennek kell lennie a célnak" - szögezte le.



Tuchel eltiltása miatt szeptember 20-án a BL csoportkörében Lőw irányította az együttest, amely 4-3-ra nyert a Manchester United ellen. Felidézte, nagyon nagy élmény volt egy BL-mérkőzésen vezetni a csapatot.



"Pályafutásom meghatározó pontja volt, főleg egy ekkora klub, mint a Manchester United ellen, főleg hazai pályán a családom és a barátaim előtt, és főleg úgy, hogy győztes meccset sikerült játszanunk."



Elárulta, a céljai között szerepel, hogy egyszer vezetőedzőként vállal munkát, és a Manchester elleni mérkőzés is nagyon sokat segített, hogy még több kedvet kapjon hozzá. Rengeteg lehetősége lett volna már az elmúlt években, mert több megkeresése is volt nagycsapatoktól, komoly bajnokságokból, de még nem érezte úgy, hogy ennek eljött az ideje.



"Nem tudom megmondani, hogy fogom-e valaha így érezni, de mindenképpen foglalkoztat a gondolat" - fűzte hozzá.



Mint rávilágított, ez nem csak sportszakmai döntés, hiszen egy vezetőedzőre még több nyomás, felelősség és stressz nehezedik, illetve még több időt kell a csapattal, és a csapat körüli dolgokkal töltenie, mint egy pályaedzőnek.



"Három kislányom van, nagyon boldog családi életet élek, és úgy érzem, a rengeteg munka, sok utazás és stressz mellett sikerül egyensúlyban tartanom az edzői karrieremet és a családi életemet. Amikor otthon vagyok, akkor otthon tudok lenni fejben, nincsenek olyan elfoglaltságaim mint egy vezetőedzőnek" - közölte.



Úgy látja, ha vezetőedzőként folytatná, az megbillentené ezt az egyensúlyt és a család rovására menne, de ha mégis úgy döntene, a családja támogatná.



"Szakmailag szerintem képes lennék a feladat ellátására. Azt kell eldöntenem, hogy beáldozzam-e még jobban a magánéletemet és a család életét" - zárta a beszélgetést Lőw.

MTI