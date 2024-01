BKK-járatritkítás: tételesen cáfolja Karácsony Gergely szavait Vitézy Dávid

Péntek este Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta az ATV-ben, hogy Budapesten nincs járatritkítás. Sajnos ez nem igaz: Budapesten járatritkítást vezettek be. Itt az ideje visszavonni – jelentette ki közösségi oldalán Vitézy Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) korábbi vezetője.

2024. január 22. 15:32

Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid hangoztatta: mától léptek életbe a ritkított hétfői menetrendek a BKK hálózatán. Bár próbálják úgy beállítani, mintha valamiféle optimalizálás és átcsoportosítás történt volna, a valóságban kizárólag ritkítás történt. Sehol nem jártak sűrűbben a járatok ma reggel, mint múlt hétfőn – viszont számos városrészben ritkábban.

Íme öt példa a sok közül a BudapestGO hivatalos adatai alapján:

7E – Újpalota és Zugló fontos expresszjárata a Thököly úton,

11-es és 111-es – a II. kerület legsűrűbb buszjárata,

161E – Rákoscsaba és Rákoskeresztúr expresszjárata az Örs vezér terére,

142E – Gloriett-telep és Havanna-lakótelep gyorsjárata a Határ úthoz,

159-es – Csepel, Szent László úti lakótelep sűrű csuklós járata a Szent Imre térre.

Mint azt a hirado.hu is megírta, Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön még azzal indokolta a múlt péntektől hatályba lépő és 53 járatot érintő járatritkítási csomagot, hogy a home office-nak, és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak. Vitézy Dávid ezzel vitába szállt, Facebook-bejegyzésében ugyanis azzal érvelt: „Nehéz belátni, hogy a csepeli, újpalotai, kőbányai vagy épp a Havanna-lakótelepen lenne az otthoni munkának a legnagyobb hatása. És ezeken a zsúfolt gerincjáratokon nem önmagában az egy-két perccel hosszabb várakozási idő, hanem a jelentősen csökkentett kapacitás okozza a fő problémát. Péntek estére már azonban a főpolgármester azt mondta az ATV-ben, hogy Budapesten nincs járatritkítás. Sajnos ez nem igaz: Budapesten járatritkítást vezettek be. És itt az ideje visszavonni.”

Nem csak Vitézy Dávid háborog Karácsony Gergely legújabb tettén, az ellenzéki LMP is elfogadhatatlannak tartja: főpolgármester a kerületi városvezetők és a budapestiek megkerülésével ritkította félszáz BKK járat menetrendjét. A párt ezért a közlekedési társaság, illetve a főváros vezetésének bizottsági meghallgatását kezdeményezi, továbbá elvárják Karácsony Gergelytől, hogy azonnal vonja vissza a járatok ritkítását. Ez utóbbit a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület is elítélte, s azt felháborítónak és gusztustalannak nevezte. Mint az a Facebook-bejegyzésükben olvasható: „Felháborító és gusztustalan. A ritkítás maga is, de az egész sunyi eljárás amit előadtak.”

A Közlekedő Tömeg szerint pedig hazudnak Karácsony Gergelyék, amikor azt állítják, hogy a szakmai civil szervezetek egyetértettek a menetrend átalakításával. Megjegyzik: a BKK figyelmen kívül hagyta az aggályaikat, mint a csatlakozások felborulása, a megfelelő utastájékoztatás hiánya vagy a zsúfoltság kezelése és a fejlesztések elmaradása.

hirado.hu