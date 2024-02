Vizes vb - Rasovszky aranyérmes

2024. február 4. 15:57

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenye után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 4-én. MTI/Derencsényi István

Rasovszky Kristóf aranyérmet, Betlehem Dávid pedig hatodik helyével olimpiai kvótát szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres vasárnapi versenyében a dohai világbajnokságon.

A 26 esztendős, ötkarikás ezüstérmes Rasovszky karrierje második világbajnoki címét szerezte meg: 2019-ben, Kvangdzsuban 5 kilométeren, míg most az olimpiai versenyszámban diadalmaskodott.



A 20 éves Betlehem felnőtt pályafutása egyik legjobb egyéni vb-eredményét elérve biztosította be olimpiai indulását. A fiatal magyar a 2022-es budapesti vb-n ötödik volt.



A dohai öbölben gyakorlatilag ugyanolyan körülmények várták a férfiakat, mint egy nappal korábban a nőket, a kellemes hőmérséklet mellett az erős szél ezúttal is jelentős hullámokat kavart a vízben.



Az olimpiai kvalifikációs viadalon 79-en szálltak harcba az utolsó kvótákért, a mezőnyben ott volt mindhárom fukuokai dobogós, így már biztos olimpiai résztvevő, a címvédő német Florian Wellbrock, Rasovszky, valamint a szintén német Oliver Klemet. Rajtuk kívül a legjobb 13, illetve kontinensenként további egy úszó (olyan országból, amelynek nem volt olimpiai indulója) szerezhetett olimpiai kvótát.



Rasovszky a 6-os, Betlehem a 77-es rajtszámmal vágott neki a hat 1660 méteres körből álló viadalnak. Rögtön a rajt után az európai "nagymenők" - köztük a két magyar - "megrántották" a mezőnyt, és komoly iramot diktáltak, az első kört Rasovszky zárta az élen.



A táv feléhez érkezve is ő tempózott elől, de a mezőny nagyon együtt volt, az első tizet - köztük a negyedik helyen álló Betlehemet - mindössze négy másodperc választotta el egymástól. Az élmezőny a folytatásban is együtt tempózott, az utolsó kört a francia Logan Fontaine kezdte meg az élről, de a többiek szorosan ott voltak a lábvízén. Ezer méterrel a cél előtt még mindig kevesebb mint két másodperc volt a különbség az első és a hetedik között, óriási helyezkedés indult meg, Rasovszky pedig az élre tört.



A magyar klasszis az utolsó kanyart követően két testhossznyi előnyt szerzett és innen már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet, magabiztosan diadalmaskodott.



Betlehemnek a hajrában még a bronzéremre is volt esélye, azonban az óriási fizikai csata után végül hatodikként csapott célba.



Rasovszky a magyarok első érmét szerezte a dohai világbajnokságon.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 10 km, világbajnok:

-------------------------------------------

RASOVSZKY KRISTÓF 1:48:21.2 óra

2. Marc-Antonie Olivier (Franciaország) 1:48:23.6

3. Hector Pardoe (Nagy-Britannia) 1:48:29.2

...6. BETLEHEM DÁVID 1:48:29.9

MTI