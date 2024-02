Lányaink győztek Japán ellen

Szemet gyönyörködtető magyar kosarak születtek Határ és Dubei elképesztő megoldásai révén, és hatpontos előnyben már elérhető közelségben volt a siker (69-63). A fáradhatatlan ellenfél azonban nem adta fel, két perccel a vége előtt 73-73 volt az állás. Juhász triplát, Lelik büntetőt dobott (77-73), és innen már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat nyer.

2024. február 9. 22:03

A magyar csapat a kosárlabda olimpiai selejtező torna 2. fordulójában játszott Magyarország - Japán mérkőzésen a soproni Novomatic Arénában 2024. február 9-én. A magyar csapat 81-75-re nyert. MTI/Tóth Zsombor

A magyar női kosárlabda-válogatott bravúrral 81-75-re legyőzte Japánt pénteken a Sopronban zajló olimpiai selejtezőtorna második fordulójában, és nagy lépést tett az ötkarikás kvóta megszerzése felé.

Eredmény:

olimpiai selejtezőtorna, 2. forduló:

Magyarország-Japán 81-75 (13-22, 19-10, 21-16, 28-27)

Pontszerzők: Határ 17, Dubei 16, Juhász 11, Dombai 10, Lelik 8, Horváth 6, Kiss 4, Varga 3, Aho 2, Studer 2, Goree 2, illetve Mijazaki 15, Jamamoto 15, Takada 14, Hajasi 11, Akaho 10, Mavuli S. 7, Kavaj 2, Mavuli E. 1



A tavalyi Európa-bajnokságon negyedik magyar csapat a csütörtöki nyitányon 67-55-re kikapott Kanadától, a japánok viszont már félig a zsebükben érezhették a párizsi repülőjegyet, mivel a nyitónapon 86-75-re verték a spanyolokat.



Statisztikai szempontból Székely Norbert szövetségi kapitány együttese mellett szólt, hogy az ázsiaiak 1992 óta nem nyertek egymás után kétszer nagy nemzetközi tornán. Intő jel lehetett ugyanakkor, hogy a vendégek utóbbi három olimpiai kvalifikációs mérkőzésükből kétszer 80 pont felett dobtak, a spanyoloknak pedig 15 (!) triplát szórtak be. A magyarok olimpiai selejtezőn még sosem vesztettek kétszer egymás után.



A nemzetközi szövetség (FIBA) statisztikája alapján a két csapat eddig egyszer, az 1998-as világbajnokság 9. helyéért vívott meccsen találkozott, s akkor az ellenfél nyert 108-82-re.



A soproni csatában 0-9-nél találtak be először a hazaiak a Törökországban légióskodó Kiss Virág révén, majd a második vendégtripla után tízpontos különbség alakult ki (2-12). Ekkor beindult a 208 centijével a palánk alatt - főként az alacsony ázsiaiak ellen - egyeduralkodónak számító Határ Bernadett, Dombai Réka hármast dobott, és nemsokára 11-14 állt az eredményjelzőn.



Újabb 8-0-s japán roham következett, és megint tíz pontra meglépett az olimpiai ezüstérmes ellenfél. A folytatásban sorra maradtak ki mindkét oldalon a helyzetek, így maradt a japán előny, némi vigaszt az jelentett, hogy a Sopronból Spanyolországba szerződött Határ - a mezőny legjobbjaként - megszerezte 11. pontját. Ismét Dombai pillanatai következtek: duplát dobott, büntetőt harcolt ki, majd egy triplával kiegyenlített, így a nagyszünetben 32-32 volt az állás.



Az első félidőben az ellenfél önmagához képest gyengén dobta a hármasokat (16 kísérletből 4 esett be), a lepattanózásban pedig egyértelmű magyar fölény mutatkozott (25-15).



Térfélcsere után fülsiketítő hangorkán fogadta, hogy először vezetett Székely Norbert szövetségi kapitány együttese (37-35), a japánok pedig kissé megzavarodtak a tetemes előny eltűnése miatt. Igazi "nyílt sisakos" ütközet alakult ki, a magyarok szinte önkívületben csúsztak-másztak minden labdáért, közben a hatszoros Ázsia-bajnok egyre többet rontott. Juhász Dorka ellenállhatatlan volt a palánk alatt, az utolsó szakasz 53-48-ról indult. Ez egy 7-0-s japán sorozattal kezdődött, de két perccel később, a csapatkapitány Dubei Debóra 12. pontjával már 60-55-öt mutatott az eredményjelző. Szemet gyönyörködtető magyar kosarak születtek Határ és Dubei elképesztő megoldásai révén, és hatpontos előnyben már elérhető közelségben volt a siker (69-63). A fáradhatatlan ellenfél azonban nem adta fel, két perccel a vége előtt 73-73 volt az állás. Juhász triplát, Lelik büntetőt dobott (77-73), és innen már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat nyer.



Két forduló után mind a négy gárda 1/1-es győzelmi mérleggel áll a kvalifikációs csoportban, így a három továbbjutó hely sorsa vasárnap dől el, amikor a magyarok Spanyolországgal csapnak össze.

korábban:

Spanyolország-Kanada 60-55 (16-12, 20-13, 9-23, 15-7)

Az állás:

1. Kanada 3 pont (122-115), 2. Japán 3 (161-156), 3. MAGYARORSZÁG 3 (136-142), 4. Spanyolország 3 (135-141)



a vasárnapi program:

Kanada-Japán 15.00

MAGYARORSZÁG-Spanyolország 17.30

MTI