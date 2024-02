Nyugat-Európa „debilizálódása” teljesen nyilvánvaló

Brüsszel az irracionális ostobaságait addig fogja folytatni, amíg tömegével nem lázadnak fel ellene az emberek – reméli Lóránt Károly.

2024. február 21. 23:10

Az Európai Unió (EU) a jogalkotás eszközével élve a véleménynyilvánítás és a szólásszabadság radikális, durva korlátozása érdekében lép fel - hangzott el a Szólásszabadság című konferencián Budapesten. Lóránt Károly közgazdászt kérdezte a Gondola.

– Lóránt úr, az uniós előterjesztés felvenné az uniós bűncselekmények közé és kiterjesztené a gyűlöletbeszéd fogalmát: a szabály a genderbolondériával kapcsolatos kritikus megnyilatkozásokat is uniós gyűlöletbeszédnek nyilvánítaná. Így például a magyar alaptörvény azon rendelkezése, hogy "az anya nő, az apa férfi", gyűlöletkeltésre alkalmas kinyilatkoztatás lehet. Annak idején egy másik unióban nem tették kötelezővé az elmebetegséget, igaz, ők tankáradatot zúdítottak az országra l956 novemberében. Mikor züllik ugyanilyen mélyre a korrupt brüsszeli garnitúra?

– Ha az ember hosszabb idő távlatában nézi a változásokat, Nyugat-Európa „debilizálódása” teljesen nyilvánvaló és én itt nem csak érdekeket (például hatalomkiélési motivációt) látok, hanem társadalmi szintű mentális degradálódást, olyan viselkedést, ami semmilyen racionális érvvel, legyen az esetleg bármennyire elitélendő (például nyereségvágy) nem indokolható. A mostani időszakot talán a kis jégkorszak boszorkányüldözésével, zsidó pogromjaival lehetne összehasonlítani, amikor sokan őszintén hittek abban, hogy emberek, sőt állatok (fekete macska) kivégzésével a haragvó Istent megbékíthetik és jobb lesz az időjárás, nem sújtja aszály, vagy jégeső a termést, nem tizedeli halálos kór az embereket. Egyszer annak is vége szakadt, most is el fogjuk érni a mélypontot, azután hirtelen jön majd a megvilágosodás, amikor az emberek tömegével merik kimondani az igazságot, és az ostobaság elveszti az emberek feletti hatalmát. Nehéz megmondani, hogy ez mikor következik be, de a Nyugat-Európában elkezdődött sztrájkmozgalom már arra utal, hogy az emberek kezdik elveszteni türelmüket a vezetés ostobaságaival szemben.

– A gyűlöletbeszéd kategóriájának kitágítása szerint bármi gyűlöletbeszédnek minősíthető, ami "pszichológiai sérelmet okoz egy identitáscsoportnak, vagy a csoport egy tagjának." Jó-e ez, ha belegondolunk, hogy idehaza az 1990-es években egy SZDSZ nevű szélsőség súlyos, máig ható pszichológiai sérelmeket okozott a hazaszerető embereknek, ez a rombolás tehát az EU-ban nem kezdődhet újra?

– Nem hiszem, hogy ilyen szabályokkal sokra mennek. Sok ostobaságot követtek el már a brüsszeli sóhivatalban, ilyen volt például az uborka görbületének szabályozása, ami annyira a nevetség tárgyává vált, hogy kénytelenek voltak érvényteleníteni. Sok fog azon múlni, hogy ilyen szabályok egyáltalán átmehetnek-e a döntési mechanizmuson és a végrehajtásuk során a bírák milyen felfogást tanúsítanak. A kommunizmusnak is vége lett akkor, amikor maguk a vezetők sem hittek benne, most is így fog történni.

– Elképzelhető-e, hogy az EU betiltsa a bíróságokat, hiszen ha egy gyilkost 18 évre ítélnek, pszichológiai sérelmet okoznak neki. A napokban egy embert első fokon 7 évre ítéltek, és utólag azt nyilatkozta: neki ez nagy ütés volt. Mit lép ilyenkor a korrupt EU-szélsőség?

– Nekem gyermekkorom óta van egy emlékképem, amikor egy kutya kergetett egy macskát, ami futott, futott, mígnem beszorult egy sarokba. Mivel nem tudott tovább menekülni, megfordult és a kutya felé fújt, a kutya ezen annyira megdöbbent, hogy egy darabig maflán csak állt, azután eloldalgott. Brüsszel az irracionális ostobaságait addig fogja folytatni, amíg tömegével nem lázadnak fel ellene az emberek. Közeledik az európai parlamenti választás. Minden felmérés azt mutatja, hogy a józan erők erősödni fognak (én tudatosan nem használom a jobb lés baloldali jelzőket, mert azok a mai viszonyok között már nem érvényesek) és ha lesz a vezetőikben kellő bölcsesség, akkor akkora frakciót tudnak kialakítani az Európai Parlamentben, amely meg tudja állítani a legnagyobb őrültségeket. Számtalan közvélemény-kutatás, közöttük a Bizottság Eurobarométere is mutatja, hogy Európa polgárainak elegük van az irracionális brüsszeli politikából. Bízni kell az európai polgárok józanságában és a józan politikusoknak is félre kell tenni a számtalan lényegtelen kérdést, amiben különböző a véleményük, és csak arra a három-négyre kell koncentrálniuk, amiben egyetértenek.

Molnár Pál

