A baloldal ismét lebukott

Gyurcsányék makacs tagadása ellenére immár tény, hogy a baloldalhoz nagy összegben gurultak azok a bizonyos dollárok, így tehát már csak egyetlen, de annál fontosabb kérdés maradt: pontosan mit kért a Soros-hálózat a támogatásért cserébe.

2024. március 2. 10:06

financial times

A "dollárbaloldal" ismét lebukott: 2022-óta folyamatosan azt hangoztatják, hogy nem érkezett hozzájuk külföldről pénz a kampányban, most megint kiderült, hogy hazudtak - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója szombaton az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hollik István azt mondta, hogy most éppen a "Soros-hálózat" buktatta le őket, ugyanis pénteken jelent meg, hogy az Action for Democracy nevű szervezet egy támogató emailben maga írta le, ő a baloldalt, a pártokat támogatta az általa megszerzett pénzből.



"Úgyhogy Gyurcsányék makacs tagadása ellenére immár tény, hogy a baloldalhoz nagy összegben gurultak azok a bizonyos dollárok, így tehát már csak egyetlen, de annál fontosabb kérdés maradt: pontosan mit kért a Soros-hálózat a támogatásért cserébe" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy az nyilvánvaló, hogy a milliárdok nincsenek ingyen.



Hollik István szerint a válasz a "dollárbaloldal" elmúlt kétéves tevékenységéből könnyen kiolvasható: "világos, hogy a háborúpárti Soros-hálózat a háború támogatását kérte Gyurcsányéktól".



A kommunikációs igazgató azt mondta, hogy így történhet meg, hogy a magyar érdeknek és a józan észnek is ellentmondva a "dollárbaloldal" az elmúlt két évben végig a fegyverszállítást és a katonák küldését javasolta és a háború folytatása mellett érvelt.



Hozzátette, hogy ez most, amikor Európai vezetők már a nyilvánosság előtt is katonák Ukrajnába küldését javasolják, konkrét veszélyt jelent és kockára teszi a magyar biztonságot.



"Ezért azt követeljük, Gyurcsányék hiába erre kaptak utasítást, azonnal hagyjanak fel a háborúpárti politikájukkal és ne akarják Magyarországot belerángatni ebbe a konfliktusba" - hangsúlyozta Hollik István.

MTI