Bukarestben a „politikai árvákról"

A bukaresti Romexpo kiállítási központban mintegy kétezer résztvevő - köztük 800 küldött, 11 állam- vagy kormányfő - részvételével szerdán délután kezdődött meg az Európai Néppárt kongresszusa. A KDNP képviseletében Semjén Zsolt pártelnök, miniszterelnök-helyettes vesz részt rajta.

2024. március 6. 20:10

A Miniszterelnökség által közreadott képen Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (b) és Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke, miniszterelnök-helyettes az Európai Néppárt (EPP) bukaresti kongresszusán 2024. március 6-án. MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely

Kelemen Hunor szerint az Európai Néppártnak (EPP) segédkezet kell nyújtania a "politikai árváknak", ismét határozottan föl kell vállalnia a mezőgazdászok, a kis- és középvállalkozók képviseletét, biztosítania kell az európai őshonos nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítését.

Az RMDSZ elnöke, a EPP legrégebbi romániai tagpártjának vezetőjeként, a házigazdák egyikeként beszélt erről szerdán a pártcsalád kétnapos bukaresti kongresszusának nyitónapján. Köszöntő beszédében kijelentette: az utóbbi évtizedben az EPP vezette az uniót, ezért őt is felelősség terheli a kialakult helyzetért.



Rámutatott: a dühös, csalódott, elbizonytalanodott emberek biztonságra és kiszámíthatóságra vágynak, az EPP-nek arról kell meggyőznie őket, hogy nem a bürokráciát, nem a kizárólagos gazdasági érdekeket, hanem a hétköznapi emberek érdekeit képviseli.



"Meg kell tudnunk különböztetni magunkat a szocialistáktól, a zöldektől, a liberálisoktól. Nem mondhatjuk ugyanazt, amit ők. Nem ismételgethetjük az ő témáikat, mert akkor mi is olyanná válunk, mint ők. És a mi választóink elfordulnak tőlünk, az ő választóik pedig nem fognak minket választani" - figyelmeztette pártcsaládját az RMDSZ vezetője.



Leszögezte: nem áldozható fel az Európai Unió gazdasági versenyelőnye és versenyképessége egy erőltetetett ütemű zöld átállás oltárán, olyan átmenetre van szükség, amely nem követel több áldozatot, mint amennyi nyereséget hoz.



Kelemen Hunor szerint az EU-nak erőt kell fölmutatnia, de nem úgy, hogy folyamatosan azokkal foglalkozik, akik a házon belül más véleményt képviselnek, "mert ez a legkönnyebb", hanem úgy kell erőt mutatnia, hogy ismét releváns és igen: megkerülhetetlen legyen a világpolitika alakításában.



Hozzátette: nem odázható el egy olyan közös védelmi és biztonságpolitikai rendszer kialakítása, amely ugyan nem helyettesíti, de kiegészíti a NATO-t. "Késznek kell lennünk megvédeni az Európai Unió közösségeit az illegális bevándorlóktól, az aszimmetrikus támadásoktól és a digitális térben folyó információs hadviseléstől is".



A bukaresti Romexpo kiállítási központban mintegy kétezer résztvevő - köztük 800 küldött, 11 állam- vagy kormányfő - részvételével szerdán délután kezdődött meg az Európai Néppárt kongresszusa. A KDNP képviseletében Semjén Zsolt pártelnök, miniszterelnök-helyettes vesz részt rajta.



A legnagyobb brüsszeli frakcióval rendelkező pártcsalád Bukarestben kezdi meg választási kampányát a júniusi európai parlamenti választásokra. A kongresszusi küldöttek szerdán a választási programot vitatják meg, csütörtökön pedig várhatóan formális döntést is hoznak arról, hogy újabb mandátumra jelölik az Európai Bizottság elnöki tisztségébe Ursula von der Leyent, akinek - az EPP-n belül - nincs kihívója.

MTI