150 éve született a csodakanca, Kincsem

Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója kiemelte: Kincsemet a lenyűgöző teljesítménye világhírűvé tette, és Magyarországot felhelyezte a lóversenyzés és a lótenyészés világtérképére. Hozzátette: szívügyüknek tekintik a hagyomány ápolását, és nagyon büszkék arra, hogy ma sincs olyan nap, amikor Kincsem neve ne kerülne elő.

2024. március 12. 14:11

mnb

A Magyar Nemzeti Bank "Kincsem" elnevezéssel kedden emlékérméket bocsátott ki az örökös futamgyőztes magyar versenyló születésének 150. évfordulója alkalmából.

Elsőként Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videóüzenetben üdvözölte az emlékérméket a Kincsem Parkban bemutató ünnepségen megjelenteket, majd emlékeztetett rá, hogy Kincsem összesen 54 versenyen bizonyult legyőzhetetlennek és ezzel világrekorder.



Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója kiemelte: Kincsemet a lenyűgöző teljesítménye világhírűvé tette, és Magyarországot felhelyezte a lóversenyzés és a lótenyészés világtérképére. Hozzátette: szívügyüknek tekintik a hagyomány ápolását, és nagyon büszkék arra, hogy ma sincs olyan nap, amikor Kincsem neve ne kerülne elő.



Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az 1874. március 17-én világra jött Kincsem a monarchia idején a büszke magyar öntudatot testesítette meg, és az emléke máig velünk él. Emlékeztetett rá, hogy a kivételes képességű versenyló különböző távokon volt képes diadalmaskodni, 1876-ban Berlinben például 1000, a leghosszabb versenyén, az angliai Goodwoodben pedig 4018 méteren bizonyult legyőzhetetlennek, és a lóversenyzés hazájában a "Hungarian Wonder" néven emlegették.



Hergár Eszter, az MNB Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóságának vezetője bejelentette, hogy 15 000 forint névértékű ezüst és 3000 forintos címletű színesfém emlékérmét bocsátottak ki az örökös futamgyőztes magyar versenyló születésének 150. évfordulójára, keddtől mindkettő hivatalos fizetőeszköznek számít. Hangsúlyozta, hogy az érmék kibocsátásának elsődleges célja a figyelemfelkeltés, az ismeretterjesztés és a nemzeti értékek bemutatása. Ismertette, hogy a Kereszthury Gábor iparművész tervezte, téglalap alakú emlékérmék előlapján Kincsem portréja látható, nyakában egy babérkoszorúval, a szalagja bokrétáján köriratban az "54 futamon 54 győzelem", középen az "54 " felirat olvasható. Az érme hátlapja Kincsemet négyéves korában, teljes alakban ábrázolja gazdája, Blaskovich Ernő és a versenyló kedvenc macskája társaságában.



Hecker Walter hippológus professzor felhívta a figyelmet arra, hogy több veretlen versenyló is van a világon, olyan azonban egy sem, amely olyan sok versenyt nyert volna, mint Kincsem, pedig annak idején a legjobb angol és francia lovakkal is összemérte gyorsaságát. Egyszer, Baden-Badenbe, felázott talajú pályán futott holtversenyt, ám a megismételt futamot öt hosszal megnyerte. Sikereinek titka egyrészt a kivételes gyorsaságában, másfelől az őt körülvevő szakemberek olyan baráti szövetségében és együttműködésében rejlett, ami manapság nem jellemző.



Az emlékérméket a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában és webáruházában lehet megvásárolni.



MTI