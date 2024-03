Folytatódik az újszülöttek SMA-szűrése

2024. március 20. 11:59

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (j) és Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a kórházban tartott sajtótájékoztatón 2024. március 20-án. Tizennégy hónapos tesztidőszak után folytatódik az újszülöttek és csecsemők SMA-szűrése, a költségvetés e célra idén 450 millió forintot biztosít. MTI/Bruzák Noémi

Tizennégy hónapos tesztidőszak után folytatódik az újszülöttek és csecsemők SMA-szűrése, a költségvetés e célra idén 450 millió forintot biztosít - jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár szerdán a Bethesda Gyermekkórházban.

Rétvári Bence elmondta, a vérvizsgálatot, amely ingyenes, a szülőnek kell kérnie.



A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tavaly hatmilliárd forintot fordított a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő gyerekek kezelésére, a szűrésekre az állam 400 millió forintot biztosított - tette hozzá.



Az államtitkár beszámolt arról, hogy a pilotprogram ideje alatt 86 ezer minta közül 9 esetben derült ki a rendellenesség, a kezeléseket megkezdték.



A mintákat továbbra is a Szegedi Tudományegyetemen, a Semmelweis Egyetemen és a Bethesda Gyermekkórházban elemzik.



Megemlítette, hogy a magyarországi SMA-kezelésre külföldről is érkeznek gyerekek, ebben az esetben a kezeléseket térítés ellenében vehetik igénybe a szülők.



Rétvári Bence azt mondta, bízik abban, hogy a program folytatásával a családok még inkább biztonságban érezhetik magukat. Egy családbarát országban fontos, hogy az egészségügyi ellátás az újszülöttkor első pillanatától a lehető legmagasabb színvonalú legyen Magyarországon - emelte ki.



Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója azt mondta, e betegség kezelésében nagy a jelentősége a korai diagnózisnak, a kezelés mihamarabbi elindulásával remény van arra, hogy a tünetek nem, vagy csak enyhe formában alakulnak ki.



Mint mondta: hatalmas eredménye a magyar egészségügynek és a gyerekgyógyászatnak, hogy az elmúlt években a szűrések, a diagnózis és a kezelések révén az ilyen súlyos betegségben szenvedő gyerekek egészségesen nőhetnek fel.



A szakember kitért arra, hogy a szűrések újraindulása óta két újszülöttnél derült ki a rendellenesség, a kezelések rövid időn belül megkezdőnek.



A kezelések biztatóak - folytatta - és jelzik, hogy e betegség szűrésében és kezelésében Magyarország a világ élvonalában van.



Velkey György kitért arra, hogy a januárban, februárban születetteknél utólag is lehet kérni a genetikai vizsgálatot, amit a születéskor levett sarokvérből végeznek.

