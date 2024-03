Hunyadi János Díj átadása Brüsszelben

Utoljára frissítve: 2024. március 20. 22:16

2024. március 20. 20:35

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) átadja a Polgári Magyarországért Alapítvány Hunyadi János Díját Ryszard Antoni Legutkónak, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt európai parlamenti képviselőjének a brüsszeli Concert Noble rendezvényközpontban 2024. március 20-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Régen nem láttam ilyen jó alkalmat arra, hogy a nemzeti konzervatív, szuverenista és keresztény alapokon álló erők az Európai Unióban meghatározóvá váljanak" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) Hunyadi János-díjának átadásán szerdán.

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség pártalapítványának rendezvényén elmondott beszédében Orbán Viktor hangsúlyozta, a liberálisokkal folytatott vitában nem a Soros György-féle birodalom, és nem a brüsszeli bürokraták, hanem a nemzetek fognak győzni. A nyílt társadalom eszménye nem vert gyökeret Közép-Európában.



Azzal összefüggésben, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány első alkalommal adományozott Hunyadi János-díját Ryszard Antoni Legutko professzor, lengyel európai parlamenti (EP-) képviselő kapta, Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy a díjazott az Európai Unió működésének vizsgálatakor felfedezte a politikai egyeduralomra való törekvés kritikus jegyeit. Azonosította, hogy a progresszív liberálisok ellenségesek minden másképpen gondolkodóval szemben. Rámutatott, hogy olyanokká váltak, mint a kommunisták, és valódi veszélyt jelentenek a szabadságra, "mert a saját utópikus lázálmaikat próbálják megvalósítani".



Közölte, az Európai Unióban a progresszív liberálisokat nem érdekli az európai ember. Őket csak a saját eszméjük érdekli. Ha az eszmék megvalósításának az az ára, hogy le kell építeni az európai ipart és a mezőgazdaságot, megteszik. Ha pedig az, hogy illegális migrációval eltörlik Európa kulturális múltját, akkor azt is meg fogják tenni - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.



"Mi nem az eszméket, hanem az európai embereket képviseljük" - fogalmazott.



Szavai szerint 2004-ben, az uniós csatlakozáskor "azt éreztük, hogy megérkeztünk és hazatértünk. Azt gondoltuk, hogy az unió a gyarapodás letéteményese és a nemzeti függetlenségünk garanciája lesz". Közölte ugyanakkor, ahogy Ryszard Antoni Legutko már korábban felismerte: a liberalizmus képviselői a szuverenitás felszámolására, a nemzeti hatáskörök minél teljesebb elvételére, és a közösség politikai diktátumokkal történő irányítására törekednek. "Akikkel vitatkozunk, valójában fel akarnak bennünket számolni" - hívta fel a figyelmet. Azonban - mint kijelentette - a liberálisokkal folytatott vitában nem a Soros György-féle birodalom, és nem a brüsszeli bürokraták, hanem a nemzetek fognak győzni.



Közölte, a nemzetállamokban gondolkodó britek uniós kilépét követően a szuverenitás képviselete a Közép-Európaikra maradt. Majd hozzátette: lengyelek és magyarok szuverenitási ügyében mindig egyetértettek.



"Először érzem hosszú évtizedek után, hogy a szuverenista közép-európaiak nincsenek egyedül" - fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: forrongás és mozgolódás van a német gazdák körében, ahogy Franciaországban és Portugáliában is, továbbá pár hónap alatt meghatározóak lettek a nemzetközi konzervatív szuverenista erők Hollandiában is. Európa életjelet ad, védekezik és hallatja a hangját. "Régen nem láttam ilyen jó alkalmat arra, hogy a nemzeti konzervatív, szuverenista és keresztény alapokon álló erők az Európai Unióban meghatározóvá váljanak" - emelte ki.



Szavai szerint miután Ryszard Antoni Legutko felismerte a kommunizmus mintázatait a progresszív liberalizmusban, nem tartotta meg magának, hanem nyíltan beszélt arról.



"Vagyis nem csak egy nagyszerű koponyát és egy aktív embert köszöntünk, hanem egy bátor embert is, mert az, hogy valaki a '90-es években a liberalizmusban rejlő önkényuralmi tendenciáról beszélt, nagy bátorságot igényelt. Szeretnénk köszönetet mondani önnek, amiért a munkásságával hozzájárult a magyarok szabadságához is" - tette hozzá Orbán Viktor.



Ryszard Antoni Legutko beszédében többek között kijelentette: az európai értékek és a szabadság fenyegetés alatt állnak, és védelmet igényelnek.

Hangsúlyozta: a demokrácia és a szabadság hanyatlik az Európai Unióban.

A keresztényellenes reflex az uniós tudat lényeges alkotóelemévé vált. Az európai projekt azt jelenti, hogy a politikai hatalmat a tagállamoktól az EU intézményeire ruházzák át. Az integrációpártiak az európai kulturális örökséget megtagadják, az ellene felszólalókat elhallgattatják vagy zaklatják - mondta. A baloldal monopolizálta az Európai Uniót, és politikai nagyvállalattá alakította - jelentette ki. "Régiónk országai számára ez a rabszolgaságba vezető út" - tette hozzá beszédében Ryszard Antoni Legutko.



Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója elmonda, a díjat a nemzetállamok önállóságát tiszteletben tartó európai együttműködés elősegítéséért, a liberális demokráciák totalitariánus vonásainak filozófiai igényű leleplezéséért, valamint a több évtizedes közéleti és tudományos munkájáért, továbbá az Európai Parlamentben a keresztény értékek, a szabadság és függetlenség eszméjének állhatatos képviseletéért ítélte oda a lengyel EP-képviselőnek.



A Polgári Magyarországért Alapítvány által 2023-ban alapított Hunyadi János-díjat első alkalommal adták át Brüsszelben.



A nemzetközi kitüntetést azon kiemelkedő teljesítmények elismerésére hozták létre, melyek fókuszában az európai nemzetek szabadságának és függetlenségének védelme, valamint a kontinens népeit összekapcsoló egyetemes keresztény kultúra tudatos felvállalása áll.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen a Polgári Magyarországért Alapítvány Hunyadi János Díjával kitüntetett Ryszard Antoni Legutko, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt európai parlamenti képviselője az elismerés átadásán a brüsszeli Concert Noble rendezvényközpontban 2024. március 20-án. A díjat Orbán Viktor miniszterelnök adta át. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Brüsszelbe utazott Orbán Viktor miniszterelnök, ahol csütörtökön részt vesz az Európai Nukleáris Szövetség csúcstalálkozóján - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Hozzátette: az atomcsúcs után a kormányfő részt vesz az Európai Tanács kétnapos ülésén is, melynek legfontosabb témái ezúttal az ukrajnai háború, a biztonság és védelem, a közel-keleti válság, az EU bővítése, a migráció és az európai mezőgazdaság helyzete lesznek.



