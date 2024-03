Győztünk! – Videó

A második félidőben javítottunk játékunkon. Két gólt sikerült elérnünk, mindkettőt akcióból. Magyar győzelmet ünnepelhetett a közönség: elhangzott a Himnusz.

Utoljára frissítve: 2024. március 26. 23:00

2024. március 26. 17:14

A magyar csapat tagjai a Magyarország - Koszovó barátságos labdarúgó-mérkőzés után a Puskás Arénában 2024. március 26-án. A magyar válogatott 2-0-ra nyert. MTI/Illyés Tibor

A nyári Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra legyőzte kedden a vendég koszovói csapatot a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.

A két csapat első egymás elleni találkozóján Szoboszlai Dominik szerzett vezetést egy megpattanó lövéssel az 58. percben, a végeredményt pedig Nagy Zsolt állította be a 86. percben. A csereként beálló Mocsi Attila személyében újoncot avatott Marco Rossi, aki 61. mérkőzésével utolérte a szövetségi kapitányok rangsorának harmadik helyén Mészöly Kálmánt.



A magyarok immár 14 találkozó óta veretlenek, ilyen hosszú sorozatra legutóbb a legendás Aranycsapat volt képes az 1954-ben elveszített berni világbajnoki döntő után. Puskásék akkor 18 összecsapáson nem találtak legyőzőre.



A nemzeti együttes legközelebb - már a közevetlen Eb-felkészülés jegyében - június 4-én az írek vendégeként lép pályára a dublini Aviva Stadionban.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Koszovó 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, 60 ezer néző, v.: Ovidiu Hategan (román)



gólszerzők: Szoboszlai (58.), Nagy Zs. (86.)



sárga lap: Am. Rrahmani (75.), Aliti (80.), Berisha (82.), Vojvoda (91.)

Magyarország:

Dibusz - Lang, Dárdai M., Szalai A. - Bolla (Nego, 68.), Nagy Á. (Schäfer, a szünetben), Styles (Vancsa, 85.), Nagy Zs. (Mocsi, 88.) - Gazdag (Kleinheisler, a szünetben), Szoboszlai - Ádám (Varga B., a szünetben)

Koszovó:

Muric - Vojvoda, Am. Rrahmani, Aliti, Rrudhani (Hadergjonaj, 71.) - Idrizi (Loshaj, 83.), Muslija (Celina, 65.), Berisha (Al. Rrahmani, 83.) - Zhegrova (Bytyqi, 65.), Muriqi (Rashani, 65.), Rashica

II. félidő:

58. perc: Bolla labdaszerzése után indította Schäfert, aki a jobb oldalon lefutott az alapvonalig, onnan játszott vissza Szoboszlaihoz, az ő 10 méteres lövése pedig egy koszovói védőről vágódott a bal alsó sarokba (1-0).



86. perc: az előre húzódó Lang kapott labdát a 16-os előterében, de lövés helyett nagyszerűen szolgálta ki az ötös bal sarkánál üresen hagyott Nagy Zsoltot, aki a kapu jobb oldalába lőtt (2-0).

A magyarok jól kezdték a mérkőzést, azonban a kulcspasszok nem sikerültek a támadó harmadban, így nagyobb helyzet nem alakult ki a koszovói kapu előtt. Tíz perc elteltével felbátorodtak a vendégek, Zhegrova például legalább három-négy embert kicselezve játszotta magát tisztára, majd alig tévesztette el a jobb felső sarkot. Többnyire mezőnyben zajlott a játék, a nemzeti együttes ebben az összeállításban - hét helyen változott a pénteki kezdő tizenegy - támadásban mindenképpen, de helyenként védekezésben is összeszokatlannak tűnt. Szoboszlai kifejezetten sokat jött hátra labdáért, de így sem sikerült rendszeresen a rivális büntetőterületéig eljutni. A hatékonyság hiányát az jelezte a legjobban, hogy a szünetig egyetlen kaput eltaláló kísérlete sem volt Marco Rossi tanítványainak.



A magyar szakvezető a félidőben hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely jobban is kezdte a második játékrészt, Bolla lövését a koszovói kapus a keresztléc alól tolta ki. A jobb játéknak hamar meglett az eredménye, mivel Szoboszlai a törökök után a koszovóiak ellen is betalált, ezt követően pedig a közönség kórusban skandálta a csapatkapitány nevét. A második félidőben a koszovóiak már semmiféle veszélyt nem jelentettek Dibusz kapujára, támadásban is hatékonyabbá vált a magyar együttes, amely a hajrában Nagy Zsolt találatával végleg eldöntötte az összecsapást, és így két, kapott gól nélküli győzelemmel kezdte a 2024-es esztendőt.

Küzdelmes meccs volt innovatív góljainkkal

A mérkőzés után Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc nemzeti imája is elhangzott: a csapat és a közönség szívre tett kézzel énekelte a Himnuszt.

A 86. percben Lang legurítását Nagy Zsolt bepasszolta: kettő-null.

Az 58. percben Schafer beadását Szoboszlai kapásból kapura rúgta: egy védőről bepattant: egy-null.

A 49. percben lőttünk először kapura: Bolla kísérletét a kapus szögletre ütötte.

Marco Rossi szövetségi kapitány hét helyen változtatott a 13 találkozó óta veretlen magyar labdarúgó-válogatott pénteki kezdőcsapatán a Koszovó elleni barátságos mérkőzésre.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető kisebb sérülés miatt a bal szélen Kerkez Milos helyén Nagy Zsoltnak szavazott bizalmat, illetve előre tervezetten nem Gulácsi Péter, hanem Dibusz Dénes áll majd kapuban.



Ezenkívül a nemzeti együttesben pénteken a törökök 1-0-s legyőzésekor csereként bemutatkozó Dárdai Márton az első perctől játéklehetőséget kap Lang Ádám és Szalai Attila mellett, azaz Balogh Botond került ki a kezdőből. A jobb szélen Nego Loic helyén Bolla Bendegúz játszik, míg védekező középpályásként ezúttal Nagy Ádám mellett Styles Callum szerepel Schäfer András helyett. A támadó hármasban két változás van: az előre tolt ék nem Varga Barnabás, hanem Ádám Martin lesz, míg őt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és - Sallai Roland helyén - Gazdag Dániel segíti.



Marco Rossi 61. mérkőzésével utoléri a szövetségi kapitányok örökrangsorának harmadik helyén Mészöly Kálmánt.



A Puskás Arénában 19 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Dibusz - Lang, Dárdai M., Szalai A. - Bolla, Nagy Á., Styles, Nagy Zs. - Gazdag, Szoboszlai - Ádám

A Puskás Arénában telt ház előtt 19 órakor kezdődő Magyarország-Koszovó találkozót az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti.

