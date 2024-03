Nagypéntek

A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez. Jézus, aki meghalt az emberekért, "meghív minket, hogy leborulva előtte megvalljuk, ő az egyedüli Megváltó és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére".

2024. március 29. 11:55

Munkácsy Mihály: Golgota

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja, a nap, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTI-hez eljuttatott közleményében.

A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából az olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.



Az ige liturgiájában elhangzik Jézus szenvedésének története, a passió János evangéliumából.



A könyörgések után következik a kereszt előtti hódolat. A pap leveszi a nagyböjt 5. vasárnapján letakart feszületről a leplet, a hívek pedig térdet hajtanak előtte, illetve megcsókolják.



Úgy fogalmaztak: a megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez. Jézus, aki meghalt az emberekért, "meghív minket, hogy leborulva előtte megvalljuk, ő az egyedüli Megváltó és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére".



A szertartás a miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Mivel a nagypénteki szertartás nem szentmise - vagyis nem történik átváltoztatás -, a korábban átváltoztatott szentostyával áldoznak a hívek.



Ezután a hívek a szentsír előtt imádkoznak és csendben virrasztanak.



A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció és keresztút-járást is tartanak.



Hozzátették: a keresztút segít megérteni a történelem drámáját, és "bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét".



Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt - tették hozzá.



MTI