Fenyegetik a szuverenitást

A nemzeti kormányok többé semmit sem tehetnek majd annak érdekében, hogy megállítsák azokat az ideológiákat, amelyek elpusztítják a családokat, korrumpálják a gyerekeket és tönkreteszik a gazdaságokat – figyelmeztet egy kockázatra Jerzy Kwa¶niewski.

2024. március 30. 08:59

Az EU-szerződésekben a tavaly év végén kezdődött forradalmi eljárás célja de facto a független és demokratikus nemzetállamok felszámolása, amelyekben az állampolgárok a szuverének. Győzelmét követően a nemzeti kormányok többé semmit sem tehetnek majd annak érdekében, hogy megállítsák azokat az ideológiákat, amelyek elpusztítják a családokat, korrumpálják a gyerekeket és tönkreteszik a gazdaságokat.

Ebben a drámai helyzetben a polgároknak saját kezükbe kell venniük a sorsukat! Éppen ezért több hónapja több tucat találkozót szervezünk Lengyelország-szerte, amelyek során ismertetjük a fenyegetés mértékét, hogy a döntő pillanatban egy, a függetlenségünkről döntő népszavazáson elutasíthassuk az új uniós „felszámolási szerződést”.

Azon is dolgozunk, hogy egy egységes ellenállási frontot építsünk ki a „Brüsszel fővárosú Európa Birodalommal” harcoló, hozzánk közel álló nemzetekben. Ezért március elején a Magyar Mathias Corvinus Collegium meghívására részt vettem az „Európai Uniót” létrehozó Maastrichti Szerződés hatálybalépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A múlt hónapban a Lengyel-Magyar Politikai Együttműködési Fórumon is megszólaltam. Mindkét esemény résztvevőinek átadtuk az Ordo Iuris jelentését, amelyből kiderül, hogy a tervezett szerződésmódosítások végrehajtása pontosan mit is takar, és miért jelentik ezek a változások az EU-tagállamok szuverenitásának teljes felszámolását.

Fokozzuk erőfeszítéseinket Horvátországban is, ahol több éve megalakult az Ordo Iuris Intézet horvát tagozata. Vezetői a múlt héten ellátogattak hozzánk Varsóba, hogy jobban össze tudjuk hangolni közös munkánkat.

Már folytatunk vagy hamarosan megkezdjük a tárgyalásokat többek között Olaszországból, Spanyolországból, Csehországból, a Felvidékről, Romániából, Bulgáriából és Litvániából származó partnereinkkel.

Francia politikusok is ellátogattak hozzánk, akikkel a szerződésmódosítások Franciaországot érintő veszélyeiről beszélgettünk.

Átfogó tevékenységeinkbe igyekszünk bevonni az Egyesült Államok-beli partnereinket, hogy a NATO alternatívájának terve ne váljon konfliktusforrássá ezzel a fontos szövetségessel.

Ezért február végén ellátogattunk a világ egyik legbefolyásosabb konzervatív agytrösztjének, az amerikai politikát 50 éve hatékonyan befolyásoló a The Heritage Foundation székházába. Ott ismereteket szerezhettünk egy hatékony társadalmi szervezet felépítéséről és irányításáról, és elindítottunk egy olyan együttműködést, amely közös kutatási, elemző és kommunikációs terveket eredményez. Az Egyesült Államok, Mexikó, Magyarország, Spanyolország, Olaszország, Brazília és Kanada képviselői mellett részt vettünk a gender ideológia globális diktátumával összefüggő veszélyekről szóló konferencián, közös nyilatkozatot írtunk alá és létrehoztuk az „Egyesülten: felvesszük a harcot a gender ideológiájával” koalíciót.

A panelbeszélgetés során bemutattam a lengyel perspektívát az európai gender-ideológia egyre erősödő totalitarizmusával kapcsolatos kérdésekben.

Míg az egyes európai országokban a gender-politika végrehajtását még mindig a „haladás és modernitás” bizonyítékának tekintik, addig az Egyesült Államokban a gender-ideológia már visszavonulóban van. A gyerekek és fiatalok iskolai beiktatásával és a manipulált tinédzserek tömeges megcsonkításával szembeni ellenállás az ún. nemváltoztatás során ma heves vita tárgya az Egyesült Államokban, és a folyamatban lévő elnökválasztási kampány egyik fontos eleme. Az Egyesült Államok több mint 20 államában már betiltották a kiskorúak kémiai és sebészeti kasztrálását. Lengyelországban az első ilyen törvényjavaslatot az Ordo Iuris Intézet készítette, s ez széles körű vitát váltott ki a lengyel médiában. A Rzeczpospolita napilap címlapon írt a törvényjavaslatunkról.

Az évek óta gender-őrületben lévő országok tapasztalataira való hivatkozás, amelyek nemzetei csak most kezdenek ébredezni, szintén döntő jelentőségű lesz a nemzeti nyilvános vitánkban. Ezért az amerikaiakkal való együttműködésünk nagy hatással volt és lesz is az európai hatékonyságunkra.

Számos más találkozót is tartottunk Washingtonban, amelyeket a Gazeta Wyborcza részletesen ismertetett. Különös figyelmet fordítottak a Grover Norquisttel való találkozásunkra, elismerve, hogy “az amerikai gazdaságra gyakorolt hatása óriási”. A Gazeta Wyborcza aggodalommal írta, hogy alkalmunk volt beszélgetni az Americans for Tax Reform alapítójával a politikusok hatékony befolyásolásának módszereiről. Valóban, Grover Norquist olyan ember, akitől sokat lehet tanulni, mert többek között az ő ügyködésének köszönhetően az Egyesült Államok Republikánus Pártja több évtizede nem járult hozzá az adóemeléshez.

Találkoztunk Cindy Hyde-Smith szenátorral is, aki látogatásunk során egy olyan törvényjavaslat blokkolásához vezetett, amely megkérdőjelezi a tagállamok azon jogát, hogy korlátozzák az in vitro eljárásokat. Ez a törvény az alabamai Legfelsőbb Bíróság ítéletére reagálva született, amely kimondta, hogy az in vitro megtermékenyítésből származó lefagyasztott embriókat jogilag meg nem született gyermekként lehet elismerni, az embriók megsemmisítése pedig egy kiskorú halálának előidézésével egyenértékű.

Beszélgettünk az alsóház tagjaival, többek között Pete Sessions-al, Marjorie Taylor Greene-el és Barry Loudermilkkel is.

Még novemberben a Political Network for Values meghívására részt vettünk az ENSZ New York-i székházában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 75. évfordulóján rendezett 5. Transzatlanti Emberi Jogi Csúcstalálkozón. Ennek során határozottan és egyértelműen kijelentették, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata nem használható az abortusz és a gender-ideológia rákényszerítésére. A csúcstalálkozó alkalmat adott arra, hogy emlékeztesse a világot az emberi jogi rendszer létrehozásának valódi gyökereire és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szerzőit irányító gondolatokra.

Márciusban személyesen is részt vettünk az ENSZ Nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésén. Ez egy olyan esemény, amelyet az abortusz és a gender ideológia terjesztői minden évben megpróbálnak felhasználni radikális programjuk tolakodó megvalósítására.

Jerzy Kwa¶niewski

Ordo Iuris

