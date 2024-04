Kereszténydemokraták védik ártó italtól fiataljainkat

A törvényjavaslat jelentőségét indokolva közölte: Magyarországon a fiatalok energiaital-fogyasztása mára aggasztó méreteket öltött. Egy felmérés szerint 78 százalékuk fogyaszt energiaitalt és minden ötödik 10-14 éves gyerek rendszeresen fogyaszt energiaitalt reggelire.

2024. április 2. 21:51

Nacsa Lőrinc, Hollik István – facebook

Két kereszténydemokrata politikus, Nacsa Lőrinc és Hollik István kedden benyújtotta az Országgyűlés elé az energiaitalok 18 éven alattiaknak való eladását tiltó törvényjavaslatot.

"Megvédjük a gyermekeinket!" - fogalmazott Nacsa Lőrinc kedd este a Facebook-oldalán megjelent bejegyzésében.



Az elmúlt hónapokban sok szakemberrel, orvossal egyeztettek, akik megerősítették, hogy ez komoly egészségügyi kockázatot jelent - tette hozzá.



Ezért nyújtotta be Hollik Istvánnal együtt az Országgyűlés elé a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényt, amely a jövőben megtiltaná energiaitalok eladását a 18 év alattiak számára.



A magyar fiatalok egészségének megőrzése közös ügyünk - hangsúlyozta a bejegyzésben Nacsa Lőrinc, ezért arra kérte képviselőtársait, hogy - pártpolitikai hovatartozástól függetlenül - támogassák a javaslatot.



A parlamenti honlapon közzétett törvényjavaslat kimondja, hogy tilos 18. életévet be nem töltött személy részére energiaitalt értékesíteni, illetve kiszolgálni.



A módosítás értelmében az energiaital-forgalmazás szabályainak megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak, mint az alkohol tartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire.



A törvényjavaslat általános indoklása szerint a 18 év alatti korosztályban folyamatosan növekszik az energiaitalt fogyasztók aránya. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz 2011. november 1-je óta közel ötszáz bejelentés érkezett az energiaital-fogyasztással összefüggő eseményekről, rosszullétekről, kellemetlen tünetekről.



A bejelentett események 26 százaléka lányokat, 74 százaléka pedig fiúkat érintett, az esetek 74 százalékában 18 év alatti fiatal lett rosszul, közülük is a 15-16 éves korosztályból kerültek ki a legtöbben. Az elfogyasztott energiaital mennyisége személyenként 1 deciliter és 2,5 liter között változott, és az energiaitalt 22 százalékban alkohollal együtt fogyasztották.



Az eseteknél az energiaital fogyasztásának helyszíneként 40 százalékban az otthont, 23 százalékban az iskolát, mindössze 8 százalékban szórakozóhelyet jelöltek meg.



A probléma súlyosságát mutatja, hogy a bejelentések nagy részében - 70 százalékukban - valóban szükség volt az egészségügyi ellátó rendszer igénybe vételére.



Az indoklásban szerepel, hogy a Magyar Kardiológusok Társasága, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértőinek véleménye egybehangzóan az, hogy a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztásának jelentős egészségügyi veszélyt jelent.



A Gyermekkardiológusok Európai Társasága képviselői szerint egyre több páciensük kórházi kezelésre szorul a túladagolás miatt, ezért szeretnék elérni, hogy a kiskorúaknak Európa-szerte megtiltsák az energiaitalok árusítását - áll a törvényjavaslat indoklásában.

MTI