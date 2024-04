A világosságnak kell győznie a választásokon! – Videó!

Vejkey Imre a jelenlévőket a magyar kormány nevében köszöntötte, amely megfogalmazása szerint "Európa őrállójaként" most is vívja harcát, és hisz abban, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.

Utoljára frissítve: 2024. április 4. 19:17

2024. április 4. 18:44

Vejkey Imre balról a második – gyorplusz

Tegyünk meg mindent azért, hogy 2024-ben újra a világosság erői győzzenek a sötétség erőivel szemben az önkormányzati és európai parlamenti választásokon! - erre szólított fel Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese csütörtökön pártja "Ültessünk, hogy élhessünk!" elnevezésű faültetési akciósorozatának győri állomásán.

Az igazi Európa ugyanis a kereszténység védjegyét viseli magán, ez pedig a nemzetállam és a klasszikus ókori görög-római hagyományokból merítkezik - közölte a politikus.

"Ne adjuk fel tehát szabadságunkat és Istenbe vetett hitünket!" - hangoztatta.



Vejkey



Azt mondta, a "progresszív liberális vírusnak", amely Európára szabadulna, az ellenszere, hogy nemet kell mondani az illegális migrációra, a "genderre" és a háborúra.



Figyelmeztetett arra is, hogy Európa mai vezetői a magyar baloldallal egybeforrva a családokkal akarják megfizettetni a háború és "saját deviáns ideológiájuk" árát.



"A június 9-i választási küzdelem ellenük, az Isten-haza-család hármas igazságának védelméről szól, amit ők végképp el akarnak törölni, még ha olykor báránybőrbe is bújnak" - fogalmazott.



Vejkey Imre kiemelte, hogy a marxizmus és a keresztény hit összeférhetetlen, a balliberálisok által képviselt újkori marxizmus pedig olyan rendszert épít, amely Istent már a lélekből is el akarja tüntetni. Ebben a helyzetben kereszténydemokráciára van szükség - hangsúlyozta a frakcióvezető-helyettes.



Azt mondta, az egyesített baloldal nem mást akar, mint lerombolni a társadalom hagyományos keresztény erkölcsi felfogását.



Ezzel szemben a Fidesz-KDNP a szív és a szenvedély programját képviseli - hangoztatta Vejkey Imre.



Pergel Elza, a KDNP győri szervezetének elnöke, a város alpolgármestere azt mondta: az elültetett gyümölcsfák hordozzák azt a szeretetet és hitet, amelyet a győri kereszténydemokraták éreznek mindenki iránt.

MTI