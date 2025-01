A második magyar űrhajós támogatta a Neumann Társaság tevékenységét

2025. január 21. 22:44

Az Amerikai Magyar Koalíció sajtóközleménye szerint, többek mellett, a Neumann Társaság tevékenységét 50,000 amerikai dollár folyósításával támogatják. A Koalíció az adomány forrását a Charles and Lisa Simonyi Fund for the Arts and Sciences alap forrásából fedezi.

Ennek előzménye, hogy a Simonyi fivérek júniusban ellátogattak a Báthory utcába, ahol megtekintették a School-Computer kiállításunkat és beszélgettünk az NJSZT örökségvédő tevékenységéről, múltjáról és jövőjéről.

Simonyi Tamás és ifj. Simonyi Károly - a második magyar űrhajós, Charles Simonyi az NJSZT-ben.

Simonyi Tamás és ifj. Simonyi Károly - Charles Simonyi - az NJSZT Báthory utcai székházában. Fotó: Képes Gábor, NJSZT

Természetesen a Simonyi testvéreknek az NJSZT és a Szegeden található múzeum sem volt ismeretlen.

Szöveg és kép: Képes Gábor

