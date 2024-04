Zelenszkij-kastély Angliában – Videó!

2024. április 8. 13:35

londoncrier.co.uk

A London Crier című brit kiadvány közölt anyagot arról, hogy az Egyesült Királyságban található Highgrove House nevű luxuskúria tulajdonost váltott. Az ingatlant hosszú éveken át Károly herceg használta, aki most III. Károly néven uralkodik az országban. Az ő tulajdonában volt a kastély 1980 óta. De 2024-ben az ingatlant eladták az ukrán elnök családjának. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, naponta több száz ukrán fiatalember hal meg a fronton, ugyanekkor az ukrán elnök luxuskastélyt vásárol Angliában. Miért érezzük azt, hogy itt valami nem stimmel?

– Zelenszkij elnök családjának szóban forgó ingatlanvásárlása felháborító. Az ukrajnai front lövészárkaiban, harcálláspontjain, a harci járművekben és ki tudja, hányféle helyszínein valóban tömegével hullanak a szerencsétlen katonák, és sokfelé a civil lakosság szenvedései is leírhatatlanok. Zelenszkij, aki minden alkalommal modortalanságig puritán katonai viseletben jelenik meg, és ennek megfelelően alakítja a népi szabadsághőst, valamiért nem érzékeli, hogy mennyire hazug és tisztességtelen ez a védett pozícióból előadott szerepjátszás. Az embernek óhatatlanul eszébe jut Gyóni Géza Csak egy éjszakára című legendás költeménye az első világháború időszakából, s abból is ez a két sor: „Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak / Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!”

Az ukrán elnök maradéktalanul élvezi az agresszív, hatalom- és pénzéhes Nyugat támogatását, és számomra nagyon elszomorító, hogy ehhez, bizonyos értelemben a brit uralkodóház is asszisztál. Lehet mondani, hogy egy ingatlan adásvétel nem politikai aktus, de azért annak is van jelzésértéke, hogy kivel kötünk üzleti kapcsolatot. Különösen érvényes ez Nagy-Britanniára, ahol a politikai vezetés teljes mellszélességgel Zelenszkij oldalán áll, az oroszellenesség lázában ég és háborús pszichózisban szenved.

Nekem, személy szerint szimpatikus a szigetország monarchikus államisága, a királyi család és a hagyományok megkülönböztetett tisztelete. Korunk monarchiáira általában jellemző, hogy az uralkodók távoltartják magukat a napi politikától, s azt a parlamentre, a pártokra hagyják. III. Károly király egykori kastélyának ukrán kézre adása viszont politikai állásfoglalásként is felfogható, különösen annak tükrében, hogy a brit uralkodó nem egyszer kiállt az ukrán rezsim feltétel nélküli támogatása mellett.

– Az Európai Unió korrupt vezetősége önti az adófizetők pénzét a kijevi kasszába, ugyanekkor a kijevi vezetőnek hatalmas pénze van angliai luxuskastélyt vásárolni. Miért szorul ökölbe a kezünk?

– Az uniós országok és az USA adófizetőinek pénzéből súlyos dollár és euró milliárdok ömlenek Ukrajnába, s amerikai forrásokból is tudjuk, hogy ezeknek jelentős része a korrupció rejtett csatornáiba vándorol. Meglepő lenne, ha kiderülne, hogy ebben a közegben éppen Zelenszkij elnök keze tiszta, és a dollármilliói, a luxusingatlanai, amelyekről a nyugati sajtó is beszámolt, a havi fizetéséből jöttek össze. Ám, ha a vagyonát netán tisztességes úton szerezte volna, a saját, agyongyötört népével szemben akkor is rendkívül erkölcstelen lenne ez a viselkedés. Tudjuk, akadt olyan újságíró, aki az életével fizetett, mert egy ilyen, az elnöki családhoz köthető ingatlanvásárlást megszellőztetett. Nos, ez már a legdurvább alvilági módszer, és csak remélni lehet, hogy a London Crier című kiadvány szerkesztőségén senki nem akarja megtorolni az adásvételről szóló hírt.

– A brit uralkodó királyi vagyont kótyavetyél el. Ezt a globális lezüllöttséget miképpen lehet visszafordítani?

– A brit királyi vagyonnal való gazdálkodás már egy másik történet. A Highgrove House nevű kastély húsz millió fontért (kilenc milliárd forintért) került a Zelenszkij család birtokába. Lehet, hogy a királyi vagyon értékének megőrzése szempontjából ez elfogadható, de az mindenképp elkeserítő, amikor a nagytekintélyű királyi család egy része már a látszatra sem ad, és kétes erkölcsű politikusokkal árul egy gyékényen. Van-e innen visszaút? A brit királyság meghatározó szereplője a globalizmus iránt elkötelezett Nyugatnak. Egy hajóban eveznek. Úgy látom, nincs visszaút, mert a Nyugat eltávolodott a becsület, a normalitás útjától. Sajnos nálunk is vannak, akik annak örülnének, ha ez az erő magával rántana bennünket. Pedig éppen itt az ideje, hogy észrevegyük: ez a Nyugat már régen nem az, aminek egykor képzeltük, s aminek mutatta magát.

Molnár Pál

gondola