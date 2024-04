A gyümölcsöt a jövő nemzedékek fogják élvezni

2024. április 13. 18:52

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a KDNP Veszprém vármegyei szervezetének elnöke (k) és Halmay Gábor (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő (b3) a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű faültetési akciójának veszprémi állomásán 2024. április 13-án. MTI/Bodnár Boglárka

Bízunk a jövő emberiségében - jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a KDNP Ültessünk, hogy élhessünk! elnevezésű faültetési akciójának veszprémi állomásán szombaton.

Navracsics Tibor emlékeztetett: bő egy hónappal ezelőtt a KDNP úgy döntött, hogy minden vármegyében faültetési akcióval hívja fel a figyelmet a jövőről való gondoskodás fontosságára.



Aki fát ültet, az optimista, bízik abban, hogy az elkövetkező nemzedékek fogják annak gyümölcsét élvezni - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a faültetés azt is szimbolizálja, hogy a jelenben tesznek azért, hogy a jövő biztonságos és virágzó legyen.



Navracsics Tibor ismertette: a fákkal a veszprémi Szent László plébánia területén kis gyümölcsöskertet hoznak létre, és reményét fejezte ki, hogy a vármegye más területein is folytatódnak a hasonló faültetések.



A rendezvényen a közigazgatási és területfejlesztési miniszter mellett a térség több kormánypárti polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltje is részt vett, köztük Porga Gyula veszprémi polgármester és -jelölt, valamint Lasztovicza Máté tapolcai polgármesterjelölt.



MTI