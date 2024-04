Irán megtámadta Izraelt

A védelmi szervek attól tartanak, hogy mintegy két óra utazási idejű robotrepülőgépeket és 12 perc alatt Izraelbe érő ballisztikus rakétákat is útnak indítanak olyan ütemezésben, hogy egyszerre érjék el Izrael légterét.

Utoljára frissítve: 2024. április 13. 23:09

2024. április 13. 22:50

Iránból több tucat drónt indítottak Izrael irányába szombat éjszaka - jelentette be az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője, Daniel Hagari televíziós sajtótájékoztatóján, megerősítve az izraeli média értesüléseit.

"Nemrég Irán drónokat indított területéről Izrael területére" - közölte a katonai szóvivő.



A pilóta nélküli légi eszközök több óra után érik el Izraelt.



"Fokozott készültségbe helyezték a légvédelmi rendszert, amely a légierő repülőgépeivel és a haditengerészet hajóival együtt védi az ország légterét. Az izraeli hadsereg figyeli az összes célpontot" - tette hozzá.



"Arra kérjük a lakosságot, hogy figyeljenek a polgári védelem utasításaira és az IDF szóvivőjének hivatalos közleményeire, tartsák be azokat" - mondta.



Az izraeli közlekedési minisztérium bejelentette, hogy helyi idő szerint éjfél után fél órával lezárják Izrael légterét a belföldi és a nemzetközi járatok elől. A biztonságiak becslése szerint az első, Sahid-136 kamikaze drónok helyi idő szerint hajnali 2 körül érnek Izraelbe.



A 12-es kereskedelmi televízió értesülése szerint robotrepülőgépeket, valamint drónok második hullámát is elindítottak Izrael irányába.



Netanjahu szólt

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szombat éjszaka rövid nyilatkozatban bejelentette, hogy Izrael készen áll az iráni légitámadásra.

"Az elmúlt években, és főleg az elmúlt hetekben Izrael felkészült a közvetlen iráni támadás lehetőségére. Védelmi rendszereink kiépültek, minden forgatókönyvre felkészültünk védekezésben és támadásban egyaránt. Izrael állam erős, az izraeli hadsereg (IDF) erős, a lakosság erős" - mondta a kormányfő.



"Nagyra értékeljük, hogy az Egyesült Államok Izrael mellett áll, s hasonlóképpen az Egyesült Királyság, Franciaország és sok más ország támogatását" - tette hozzá Netanjahu.



"Egyértelmű elvet fogalmaztam meg: aki minket bánt, azt mi is bántjuk. Megvédjük magunkat minden fenyegetéstől, és ezt hidegen és határozottan tesszük. Tudom, hogy Önök, izraeli polgárok is megőrzik a hidegvérüket. Arra kérem Önöket, hogy kövessék a polgári védelem utasításait" - zárta szavait.



Az izraeli hadikabinet szombat éjszaka helyi idő szerint 23 órától ül össze a tel-avivi főhadiszálláson, majd 00:30-tól a kibővített biztonságpolitikai kabinet is ülésezik.



Korábban, szombat este korlátozásokat jelentett be a polgári védelem. Vasárnap és hétfőn, noha munkanapok, zárva lesz az összes oktatási intézmény, és mivel tavaszi szünet lenne, nem tartják meg a napközis táborokat és a kirándulásokat, s zárva lesznek a felsőoktatási intézmények is.



Az ezer főnél kisebb rendezvényeket megrendezhetik, de a veszélyesebbnek minősített térségekben háromszázban, s bizonyos helyeken tíz főben korlátozzák a gyülekezők számát. Vannak térségek, ahol csak azokon a munkahelyeken dolgozhatnak, ahol rendelkezésre állnak a megfelelő közelségben óvóhelyek.



Joe Biden hétvégi pihenését megszakítva visszatért a Fehér Házba

Joe Biden hétvégi pihenését megszakítva visszatért a Fehér Házba, hogy az Irán és Izrael közötti feszültségről egyeztessen adminisztrációjának nemzetbiztonsági illetékeseivel - közölte az elnöki hivatal szombaton.

A tanácskozáson részt vesz Lloyd Austin védelmi miniszter és Antony Blinken külügyminiszter, valamint a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának vezetői. Pénteken Joe Biden újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy egy Izrael elleni támadás Irán részéről "inkább előbb, mint utóbb" várható. Az elnök újságírói kérdésre Iránnak annyit üzent, hogy "Ne tegyék!", amivel az egybehangzó hírszerzési információk szerint küszöbön álló támadásra utalt.



Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó a közösségi médiában közzétett bejelentése szerint az Egyesült Államok "sziklaszilárd" elkötelezettségéről biztosította Izrael biztonsága iránt a szövetséges ország nemzetbiztonsági tanácsadóját, Cahi Hanegbit.



A Pentagon közölte, hogy Lloyd Austin védelmi miniszter szombaton beszélt Joáv Galant izraeli védelmi miniszterrel - a bejelentés szerint - "sürgős regionális fenyegetésről", valamint megerősítette az Egyesült Államok kiállását Izrael mellett.



"Izrael számolhat az Egyesült Államok teljes támogatásával abban, hogy megvédje Izraelt bármilyen támadástól Irán, és regionális proxijaival szemben" - hangoztatta Pat Ryder, a védelmi minisztérium szóvivője.



A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője szombaton közleményben szólította fel Iránt, hogy engedje el a Forradalmi Gárdája egységei által a Hormuzi-szorosban lefoglalt, részben izraeli érdekeltségű, portugál zászló alatt közlekedő konténerszállító hajót és annak nemzetközi legénységét. Adrienne Watson hangsúlyozta, hogy a cselekményt határozottan el kell ítélni, az Egyesült Államok pedig mindent elkövet partnereivel közösen, hogy Iránt felelősségre vonja a cselekmény miatt.



Az Izrael és a Hamász között zajló háború közepette az izraeli-iráni feszültség azután fokozódott háborús eszkalációval fenyegető helyzetté, hogy izraeli légitámadás végzett az Iráni Forradalmi Gárda több magas rangú tisztjével a szíriai fővárosban, Damaszkuszban. A katonai akcióban összesen 12-en vesztették életüket, akik közül hat iráni katonai vezető volt.



A feszültség növekedésére reagálva az Egyesült Államok felülvizsgálta a régióban állomásozó katonaságának elhelyezkedését, bizonyos haditengerészeti egységeket közelebb vezényelt Izrael partjaihoz, valamint erősítést is küldött a Közel-Keletre.

MTI