A szólásszabadság már nem európai érték

Frank Füredi nyilatkozatában kiemelte: a brüsszeli incidens után már senki nem taníthatja Magyarországnak, "hogy hogyan kell viselkedni", mivel az események rávilágítottak, hogy "Magyarország sokkal szabadabb ország, mint Belgium."

Ma már mindenki látja, hogy a szólásszabadság nem fontos a baloldali politikusoknak - nyilatkozta Frank Füredi a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli központjának (MCC Brussels) vezetője Brüsszelben csütörtökön.

Füredi azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy az e heti kétnapos Nemzeti Konzervativizmus (NatCon) konferenciát három brüsszeli polgármester is megpróbálta betiltani, de a rendezvény végül lezajlott.



Az MCC Brussels csütörtökre összehívta "a média és a szólásszabadság fenntartása mellett elkötelezettek gyűlését", amelynek célja, hogy nyilatkozatot adjon ki a szólásszabadság védelmében.



Hozzátette, hogy a liberális belga szövetségi kormányfő, Alexander de Croo, annak ellenére, hogy "nem szereti a magyar politikát", kimondta, hogy az országában ilyen jellegű betiltások nem történhetnek meg.



Füredi hozzátette, hogy a konferencia ellehetetlenítésére tett kísérletek tulajdonképpen "nagyon jó reklámot" csináltak a rendezvénynek, a professzor nemcsak Európából, de a tengerentúlról is biztató üzeneteket kapott.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy várhatóan Magyarországot támadni fogják majd a júliustól kezdődő uniós magyar elnökség folyamán.



Frank Füredi aláhúzta: a csütörtöki rendezvény célja az volt, hogy összehozzon olyan embereket, akiknek fontos a szólásszabadság védelme Brüsszelben, "mert ez számukra fontos kérdés, és ezért harcolni fognak érte".

