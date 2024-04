Lőw Zsolt a Lajtán túlról segíti a magyar labdarúgást

Úgy érzem, nekem továbbra is az a feladatom, hogy a külföldön megszerzett tudással, tapasztalattal, szakmai kapcsolatrendszerrel segítsem a magyar labdarúgást” – véli a Bayern München másodedzője, Lőw Zsolt.

2024. április 20. 23:52

fc bayern

Az Újpest FC megkörnyékezte Lőw Zsolt, a Bayer München másodedzőjét, jöjjön haza a lila-fehér csapat trénerének. A klubhoz millió szállal kötődő, a Megyeri úton nevelkedő Lőw Zsolt a játékoskarrierje után maradt Németországban, és komoly edzői karriert futott be. A Red Bull Salzburg és az RB Leipzig után Thomas Tuchel segítőjeként dolgozott Franciaországban a Paris Saint-Germainnél, Angliában a Chelsea-nél, most pedig a Bayern München másodedzője. A múlt hétvégén például az 50 éves német szakember eltiltása miatt az ő irányításával győzték le a bajorok a Bundesligában az 1. FC Kölnt 2–0-ra. A bajnoki cím azonban elúszott, pont vasárnap derült ki, hogy a Bayer Leverkusen lett az idén az aranyérmes Németországban. Az már korábban kiderült, hogy a vártnál gyengébb szereplés miatt Tuchelt és stábját a nyáron elküldi a – a Bajnokok Ligájában már elődöntős – Bayern vezetése, így Lőw is munkanélküli lesz, egyelőre.

Az Újpest vezetősége kapva kapott az alkalmon, hogy hazacsábítsa a szakembert. Lőw Zsolt a Mandinernek elárulta, megkeresték itthonról.

„Nem titok, megvolt már a részükről a kapcsolatfelvétel velem. Beszélgettünk sok mindenről, s abban egyeztünk meg, hogy kapcsolatban maradunk.

Próbálok visszaadni valamit abból, amit a magyar futballtól kaptam. Az MLSZ-szel már régóta van egyfajta szakmai kapcsolatom, és ha az Újpest tulajdonosai is igénylik ezt a jövőben, akkor nekik is segíteni fogok. Persze, ha marad energiám a munkám mellett” – mondta Lőw.

Az újpesti szurkolók nagyon jó megoldásnak tartanák, és bizonyára sokan örülnének neki, ha hazajönne és leülne a kispadra.

„Nagyon kecsegtető, és jólesik, hogy bárki is gondolt rám. Bár hozzám ilyen hírek csak most jutottak el. Azt viszont ki tudom jelenteni, hogy a tulajdonosokkal folytatott beszélgetés során ilyesmiről szó sem volt. Az gondolom, nem most van itt az ideje, hogy én az Újpest edzője legyek. Nem tudom, lehet, egyszer így lesz, de nyilván azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valamikor a magyar válogatott szövetségi kapitánya legyek. Persze az újpesti kispad is kecsegtető, hiszen negyedik kerületi gyerekként arról álmodoztam, hogy egyszer ott játszhassak, ez sikerült. Edzőként is szép kihívás lenne, csodás lezárása egy pályafutásnak. Szóval, mindent egybevetve, nem hiszem, hogy a közeljövőben lenne ennek bármi realitása. Úgy érzem, nekem továbbra is az a feladatom, hogy a külföldön megszerzett tudással, tapasztalattal, szakmai kapcsolatrendszerrel segítsem a magyar labdarúgást” – véli a Bayern München másodedzője.

Az tehát biztosnak tűnik, hogy a nyártól nem Lőw Zsolt lesz az Újpest FC új vezetőedzője.

A Bayern Münchentől Manchesterbe: erre vezethet a magyar edző útja. Lőw Zsolt – ha csak nem áll vezetőedzőnek – akár az Manchester United labdarúgócsapatához is mehet Thomas Tuchel segítőjeként.

mandiner.hu