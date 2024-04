A lengyel pápa szentté avatása - magyar megemlékezés

Karol Wojtyla alakját, második János Pál pápa, a lengyel egyházfő emlékét idézte fel az egyházi vezető szentté avatásának tizedik évfordulója alkalmából a magyar törvényhozásban Semjén Zsolt kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes.

2024. április 29. 23:25

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes napirend után szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 29-én. MTI/Kovács Attila

Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes napirend utáni felszólalásában II. János Pál pápa szentté avatásának tízéves évfordulójáról emlékezett meg.

Karol Wojtyla kiemelkedően rokonszenves lengyel egyházi vezető, akit mi magyarok ma is, és a jövőben is nagyra értékelünk. Magyarországi látogatása a keresztényeknek nagy ünnep volt. Emlékét - a látogatásnak is, a pápának is - ma is becsben tartjuk. Budapesten tér viseli a lengyel pápa nevét.



Simicskó István (KDNP) arról beszélt, hogy húsz évvel ezelőtt nyilvánította nemzeti kinccsé az Országgyűlés a régi magyar állatfajtákat.

Komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, vizsla, drótszőrű vizsla, magyar agár, erdélyi kopó. Szürke marha, házi bivaly. Kendermagos tyúk, erdélyi kopasznyakú tyúk. Racka, cikta, cigája juh. Kisbéri félvér, mezőhegyesi félvér, muraközi ló. És még sorolhatnánk. Ez a génállomány eleven örökségünk. Túléltek nehéz időszakokat, megőrzésük elemi kötelességünk.

MTI; Gondola