Brüsszel hamisít a migrációs paktum ügyében

2024. május 8. 09:45

european union

Az EP választási kampány részeként úgy állítják be a migrációs paktumot, mintha ez garantálná az európai emberek biztonságát, de ez nem igaz - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György hangsúlyozta: a magyar tapasztalatok 2015 óta azt mutatják, hogy a határokat őrizni kell, és azokon a bűnözők által odaszállított, önmagukat politikai menekültnek hazudó, erőszakosan fellépő migránscsoportokat nem szabad beléptetni, aki pedig politikai menedékjogot akar, annak az unió határán kívül kell benyújtania a menekültkérelmet.



Most, hogy a politikai vezetők érzik, túlmentek a tolerálható határon, igyekeznek olyan megoldásokat találni a kommunikációban, és akár fenyegetőzéssel vagy kötelezettségszegési eljárások útján, amelyek azt célozzák, hogy a náluk fölös számban lévő illegális bevándorlókat áttegyék olyan közép-európai országokba, ahol nincs, vagy nagyon kevés a biztonsági szempontból tehertételt jelentő migránsok száma - mondta a főtanácsadó.



Hozzátette: a "kötelező kvóták" helyett megtalálták a "kötelező szolidaritás" kifejezést, és olyan apparátust építenek, amelynek fő feladata annak ellenőrzése lesz, hogy a tagállamok betartják-e ezt pontosan.



Nyugat-Európa számos országában - például Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban - meghaladta a lakosság tűrőképességét az odaérkezett migránsok száma - állapította meg Bakondi György, hozzáfűzve, meg kellett volna gondolni, hogy korlátozás nélkül mindenkit beengednek-e.



Európai és magyar érdek a biztonság garantálása, a NATO és Oroszország között küszöbön álló háború megakadályozása, a tömeges illegális migráció megállítása, ez csak úgy lehetséges, hogy mindenki, aki ezzel egyetért, a szuverenista, nemzeti, konzervatív erőkre szavaz - szögezte le a főtanácsadó.



Azzal kapcsolatban, hogy egy friss statisztika szerint csupán minden ötödik kiutasítottat sikerült visszatoloncolni, figyelmeztetett: ezek csak azok a számok, amelyek dokumentáltak, nem tudni, mennyien vannak, akik bejutottak és "illegalitásba húzódtak".



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Bakondi György kifejtette: most, amikor a lakosság arányán belül elérte a kritikus határt a bevándorlók száma, és ez nyugtalanságot, félelmet kelt az emberekben, a politikai döntéshozók "kerestek egy bűnbakot". Azt mondják, azok a kelet-európai országok hibáztak, amelyek nem fogadtak be illegális migránsokat, mindent megtettek annak érdekében, hogy oltalmazzák a lakosságukat az illegális migráció negatív hatásaitól.



A főtanácsadó véleménye szerint a migrációs paktum és annak kommunikációja összhangban van, az a cél, hogy elhitessék, szolidaritásra van szükség, és, hogy azért van sok illegális bevándorló Nyugat-Európában, mert Kelet-Európában nem fogadják be őket.



Bakondi György kitért azokra a korábbi állításokra, hogy a nyugdíjrendszer működőképességéhez és a hiányzó munkaerő pótlásához szükség van ezekre az emberekre. Minden jogi lehetőség meg lett volna ahhoz, hogy legálisan, munkavállalási vízummal behozzák azokat, akik tudnak idegen nyelvet, van valamilyen szakmai végzettségük. Azonban nem ezt választották, ismeretlen személyazonosságú embereket hoztak be, óriási pénzeket megmozgatva, az útnak indulók életét is kockáztatva - fűzte hozzá a főtanácsadó.



Úgy vélte, más ideológiai megfontolások álltak a háttérben: a Soros-terv szerint évi egymillió bevándorlóra van szükség ahhoz, hogy "fellazítsák a nemzeti kereteket, és létrejöjjön egy hálás szavazóbázis", amely biztosan nem a nemzeti, konzervatív, keresztény pártokra szavaz majd.

MTI