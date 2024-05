Rossi 26 fős keretében 19 légiós – Videó!

"Ez a keret nagy karakterekből áll, emberileg mindenki komoly, nagy formátum. Persze a futball játék, amelyben technikailag és taktikailag is helyt kell állni. Ez a válogatott versenyképes, senki, még Németország sem mondhatja, hogy úgyis legyőz minket" – fogalmazott Rossi.

Marco Rossi szövetségi kapitány a nyári németországi Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatóján a telki edzőközpontban 2024. május 14-én. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi , a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 26 fős keretét a németországi labdarúgó Európa-bajnokságra, illetve öt tartalékot jelölt meg.

A válogatott május 27-én kezdi meg a felkészülést Telkiben, az olasz szakvezető tájékoztatása szerint négyen érkeznek később az összetartásra. Ádám Martin, Gazdag Dániel még játszik a bajnokságban, Bolla Bendegúzra a svájci kupadöntő vár, rajtuk kívül pedig Styles Callum csatlakozik késve a kerethez. Rossi június 7-éig módosíthat a névsoron.



A csapatban hat olyan futballista található - Gulácsi, Dibusz, Fiola, Lang, Nagy Ádám és Kleinheisler -, aki a 2016-os és a 2021-es Eb-n is szerepelt.



"Jelen pillanatban minden játékosunk behívható, nincsenek sérültjeink. Ilyenre 2022 szeptembere óta nem volt példa. Két kérdőjel van, de Fiola Attila és Lang Ádám esetében is úgy tűnik, nincs akadálya, hogy csatlakozzanak" - fogalmazott a magyar állampolgársággal is rendelkező tréner. "Fiolán egyszerű, rutinműtétet hajtottak végre, már az összetartás elejére csatlakozhat, majd akkor mérlegeljük, milyen állapotban van, Langnak még enyhébb a sérülése".



Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, a keretek létszámának bővítése 26 játékosra elsősorban a nagy csapatok számára előny. Példaként hozta fel, hogy a csoportrivális németeknek 15 olyan játékosa volt, aki a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerepelt. Megjegyezte, a franciák és az angolok is akár ötven azonos szintet képviselő futballistát meghívhatnak, ugyanakkor neki 15-16 olyan labdarúgója van, aki "becserélhető".



"Ez azt jelenti, hogy a kezdőn kívül öt-hat olyan csere lesz, akit ha pályára, küldök, nem kell megsiratni a lecserélt játékost" - mondta Rossi , aki ezzel indokolta azt is, hogy azonnal kijelölte a végleges keretét. "Nem tudnám, hogyan tartsak edzést 27 mezőnyjátékosnak, ezért logikusabbnak tűnt, hogy kijelölöm a végleges keretet. A tartalékoktól azt kérem, tartsák magukat olyan kondícióban, hogy ha szükség van rájuk, ne legyenek lemaradva".



A kimaradó játékosok kapcsán Rossi elárulta, nem hívott fel senkit külön. A tartalékok közül pedig a Fehérvár kapusát, Tóth Balázst emelte ki, mint aki átlagon felüli teljesítményt nyújtott az utóbbi időszakban, ezért rá a közeljövőben - saját bevallása szerint már a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken - számít majd.



Az 59 éves szakember szót ejtett a kapuskérdésről is, mostanra már van egy elgondolása, amely nemrég született meg benne. Szerinte a kezdő posztra pályázó Dibusz Dénes és Gulácsi Péter sok szempontból egyenértékű, mindkettejüket nagyra becsüli, ezért együtt fog velük beszélni a döntéséről.

"Ez a keret nagy karakterekből áll, emberileg mindenki komoly, nagy formátum. Persze a futball játék, amelyben technikailag és taktikailag is helyt kell állni. Ez a válogatott versenyképes, senki, még Németország sem mondhatja, hogy úgyis legyőz minket. Ettől még 99 százalék, hogy ők nyernek, az előző három összecsapásunkon mégsem veszítettünk ellenük" - mondta Rossi , aki a szintén támadó Gazdag Dániel kapcsán arról beszélt, hogy a sokkal jobb a teljesítménye, ha becseréli, mintha kezdene.

A tartalékok közé sem kerülő játékosok közül újságírói kérdésre kettőt emelt ki. Meglátása szerint ifjabb Dárdai Pál pozíciójában jó játékosok szerepelnek, így Szoboszlai Dominik és Sallai Roland mögött amúgy is csak a csereposztok kiadóak, most nem látja, a Hertha BSC futballistája milyen pluszt tudna adni a tartalékok közé jelölt Vancsa Zalánhoz vagy éppen Lisztes Krisztiánhoz képest. Szót ejtett még Németh Andrásról, akinek novemberben azt tanácsolta, hagyja el a német másodosztályban szereplő Hamburger SV-t, de ez nem történt meg, játéklehetősége továbbra sem volt, ha mégis megkapta, akkor sem tudott maradandót alkotni.



Rossi az edzőtábor kapcsán elmondta, az első héten a fizikai felkészítésé lesz a főszerep, utána kezdik a felkészítést az írek, majd az izraeliek ellen. A dublini és debreceni találkozón szeretne mindent kipróbálni, amire az Eb-n szükség lehet.



A magyarok június 10-én utaznak a Németországba, aztán 15-én kezdenek Kölnben a svájciakkal, majd június 19-én következik a házigazda németek elleni meccs Stuttgartban, ahol június 23-án a skótokkal találkozik a válogatott.



A magyar labdarúgó-válogatott 26 fős, bő kerete:



kapusok:



Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)



védők:



Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg)



középpályások:



Bolla Bendegúz (Servette), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland)



támadók:



Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)



tartalékok:



Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK), Vécsei Bálint (Paksi FC)

