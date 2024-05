Kritikus állapotban a szlovák kormányfő – Videók!

A helyszínen három-négy lövés dördült, majd a Denník N hírportál helyszíni tudósítója azt látta, hogy a kormányfő testőrei felemelik Ficót a földről, autóba helyezik, majd elviszik. A Plus7Dní híroldal információi szerint Ficót a mellkasán és gyomrán érték a lövések.

Utoljára frissítve: 2024. május 15. 20:52

2024. május 15. 17:12

ABC

Már három órája tart a műtétje és továbbra is kritikus állapotban van a besztercebányai kórházban Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán - jelentette be a besztercebányai Roosevelt kórházban tartott sajtótájékoztatóján Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes szerdán este.

Robert Kalinák elmondta: a miniszterelnöknek több lőtt sebe van, állapota nagyon komoly, életveszélyes, és jelenleg is zajlik az állapota stabilizálását célzó műtét. "Ez, ami ma történt, egy olyan sebet okozott, amelynek begyógyítása soká fog tartani, és arra évekig emlékezni fogunk" - jelentette ki Robert Kalinák.



Sutaj Estok belügyminiszter Szlovákia fennállása legsötétebb pillanatának és a demokrácia legszomorúbb napjának nevezte a miniszterelnök ellen elkövetett merénylet napját. A miniszter kijelentette, hogy a vizsgálat során már bebizonyosodott: egy közvetlenül az államfőválasztás után elkövetett, politikai motivációjú merénylet történt. Elmondta, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek majd be, és ő személyesen a kormány biztonsági tanácsának összehívását is kezdeményezte.



A belügyminiszter ezzel együtt határozottan a kedélyek megnyugvására szólított fel. Mint fogalmazott: "azoknak is meg kell nyugodniuk, akik esetleg befejezettnek szeretnék látni ezt a szörnyű tettet, és azoknak is, akik esetleg bosszún gondolkoznának."



Robert Fico ellen szerda délután Nyitrabányán, a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A miniszterelnököt életveszélyes állapotban helikopterrel a besztercebányai Roosevelt kórházba szállították, ahol az esti órákban még zajlott a műtétje.



Amennyiben a szlovák miniszterelnök sérülései miatt hosszabb ápolásra szorulna, a vonatkozó szabályozás szerint feladatai ellátását a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinákot tartja a legesélyesebbnek e feladat ellátására.

Lőfegyverrel megsebesítették szerdán Nyitrabányán (Handlova) Robert Fico szlovák kormányfőt - közölte Libos Blaha parlamenti elnökhelyettes. Robert Ficót életveszélyes állapotban helikopterrel a besztercebányai kórházba szállították. A feltételezett tettest őrizetbe vették.

Az eset a Pozsonytól mintegy 150 kilométerrel északkeletre fekvő város kultúrháza előtt történt, ahol Robert Fico kabinetje előtte kihelyezett kormányülést tartott ott, majd támogatóival találkozott. A rendőrség körbe zárta a helyszínt.

A besztercebányai kórházba viszik a meglőtt politikust – MTI/AP/TASR/Jan Kroslák



Sajtójelentések szerint a helyszínen három-négy lövés dördült, majd a Denník N hírportál helyszíni tudósítója azt látta, hogy a kormányfő testőrei felemelik Ficót a földről, autóba helyezik, majd elviszik. A Plus7Dní híroldal információi szerint Ficót a mellkasán és gyomrán érték a lövések.



A szlovák kormányhivatal sajtóosztályának közlése szerint a kormányfőt életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba, az életmentő beavatkozás sürgőssége és az intézmény közelsége miatt oda, és nem Pozsonyba - írta a közleményre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. "A következő órák sorsdöntőek lesznek" - írták a szlovák kormányfő közösségi profilján.

fico



Az eset idején a pozsonyi parlament éppen rendkívüli ülést tartott, amelyet felfüggesztettek a hír hallatán.



A szlovák miniszterelnököt ért támadást azonnal élesen elítélték, sokkolónak nevezték szlovákiai vezető politikusok, többen pedig az állam elleni támadásnak minősítették.



A megbízatási időszaka végéhez közelítő Zuzana Caputová államfő sokkolónak és brutálisnak nevezte a támadást, és sok erőt és felépülést kívánt a miniszterelnöknek.

nyitra



Peter Pellegrini, az újonnan megválasztott köztársasági elnök a merényletet a demokrácia elleni példátlan támadásnak nevezte közösségi profilján, és gyors gyógyulást kívánt Robert Ficónak. "Meg vagyok rettenve attól, hogy hová fajulhat a más politikai nézettel szembeni gyűlölet" - idézte Pellegrini szavait a TASR.



Peter Ziga parlamenti alelnök, a második legnagyobb koalíciós párt egyik vezető politikusa a demokrácia elleni támadásnak nevezte a merényletet. Úgy vélte, a támadás annak következménye, hogy az ország lakossága két kibékíthetetlen táborra oszlott.



Andrej Danko parlamenti alelnök, a legkisebb koalíciós pártnak, a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) az elnöke támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, és azt mondta: nyilvánvaló, hogy a támadás "társadalmi konfliktus" következménye.

Rendőrkézen a merénylő – felvidek,ma/TASR/Radovan Stoklasa



A Robert Fico elleni támadást kabinetjének összes minisztere is elítélte, valamint az ellenzéki pártok politikusai is. Branislav Gröhling, az ellenzéki liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke az állam és az állam biztonsága elleni merényletnek nevezte a támadást.



Amennyiben a szlovák miniszterelnök sérülései miatt hosszabb ápolásra szorul, a vonatkozó szabályozás szerint feladatai ellátását a négy miniszterelnök-helyettes egyike venné át, a szlovák sajtó Robert Kalinák védelmi minisztert tartja a legesélyesebbnek ennek a feladatnak az ellátására.



MTI