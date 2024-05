Karácsony „ismét belehazudott a budapestiek arcába"

"Karácsony ostobának nézi a budapestieket, ráadásul a megkérdezésük nélkül tiltaná ki az autókat" - írta Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt.

2024. május 24. 09:21

Karácsony Gergely főpolgármester ostobának nézi a budapestieket, ráadásul a megkérdezésük nélkül tiltaná ki az autókat a városból - írta a Facebookon pénteken közzétett videójához a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra azt írta, Karácsony Gergely saját magát buktatja le egy kikerült videófelvételen: tagadja, hogy kitiltaná az autókat, de most "csúnyán lebukott".



Képes lenne a fővárosi autósok százezreit kitiltani a városból, erről saját maga beszélt korábban, de most próbálja letagadni.



A videóban Karácsony Gergely a kitiltást "hülyeségnek" nevezi. "Tényleg, senki nem mondott ilyet, senki nem gondol ilyet. Nincs ilyen döntés, nincs ilyen terv" - tette hozzá.



Majd a főpolgármester egy korábbi videójának részletét is bevágták, amelyben egy kérdező azt tudakolta: abból, hogy klímavészhelyzetet hirdettek, következik az, hogy egy idő után nem mehet haza a 15 éves dízelautójával. Erre Karácsony Gergely azt válaszolta, hogy "előbb-utóbb következni fog".



Az újabb felvetésre, miszerint ez százezreket fog érinteni, azt válaszolta, hogy "igen, természetesen".



Szentkirályi Alexandra úgy zárta a videóját, hogy "ez botrányos, Karácsony Gergely ismét belehazudott a budapestiek arcába".



