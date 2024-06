Torockótól Torontóig

Az összmagyarság fölemelő értékét, a magyar kultúra egyetemességét ünnepelték magyarjaink az erdélyi Torockón is, a kanadai Torontóban is.

2024. június 2. 10:11

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Sztáray Péter biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár (k) beszédet mond a Hungarofest, a kanadai magyarság egyik legnagyobb fesztiválja megnyitóján Torontóban 2024. június 1-jén. Mellette Brad Bradford (b), Michael Tibollo, Ontario tartomány addikcióért és mentálhigéniáért felelős társminisztere (b2), Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke (j5), Rudy Cuzetto (j4), Jákó János torontói főkonzul (j3), Balla Sándor, kanadai magyar üzletember, a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke, az esemény alapítója (j2) és Salazar Mária, Magyarország kanadai nagykövete (j). MTI/KKM

A kanadai magyarság egyik legnagyobb fesztiválját, a torontói Hungarofestet a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára nyitotta meg helyi idő szerint szombaton.

Sztáray Péter köszönetet mondott Ontario állam miniszterelnökének a személyes jelenlétéért, amelyet a magyar politikus a kanadai magyarság és a két nemzet barátsága elismerésének nevezett.



Reményét fejezte ki, hogy az idén negyedik alkalommal megtartott magyar kulturális esemény a jövőben is folytatódik, és a kanadai magyar közösség védjegyeként sok olyan kanadai látogatja majd, akinek nincsenek magyar gyökerei, de megérti a magyar emberek barátságát.



Az államtitkár a megnyitó után adott nyilatkozatában elismerését hangoztatta a Hungarofest szervezői és a lebonyolításban részt vevő önkéntesek felé.



Látható, hogy a kanadaiak is fontosnak tartják a magyar közösséget, amelynek tagjai közül nagyon sokan jutottak magas pozícióba, játszottak fontos szerepet a gazdaságban és a politikában - mondta.



Azon reményét is kifejezte, hogy a Kanadában élő magyarok közül lesznek olyanok, akik elmozdulnak Magyarország felé, és hazaköltöznek.



Ontarióban tett látogatásának tapasztalatai alapján Sztáray Péter beszámolt arról, hogy a tartomány konzervatív kormánya komolyan érdeklődik Magyarország iránt, elismerve azt. A hasonló értékek és elvek révén a kanadai politikusok pozitívan viszonyulnak Magyarországhoz - fűzte hozzá.



Az államtitkár a közelgő nemzeti összetartozás napja alkalmából is találkozik a kanadai magyarság képviselőivel, közös megemlékezésen vesz részt a helyi Magyar Házban, valamint istentiszteletet tartanak. Sztáray Péter fontosnak nevezte, hogy a magyar kormány képviselői jelen legyenek ezeken a megemlékezéseken, mert - szavai szerint - láthatóan a helyi magyarság is őrzi a magyar történelem fájó emlékeit, valamint a boldog pillanatokat is.



Doug Ford, Ontario tartomány miniszterelnöke az egész napos kulturális esemény megnyitóján tolmácsolta magyar származású pénzügyminisztere, Peter Bethlenfalvy üdvözletét, aki hivatalos útja miatt nem volt jelen, és aki Ontario eddigi legmagasabb rangot elért magyar tisztségviselője.



A tartományi miniszterelnök kiemelte, hogy a XX. században a magyarok több hullámban érkeztek Ontarióba, amelynek építésében részt vettek. Megállapította, hogy a kanadai magyarok jelentős hatást gyakorolnak a tartományra, gazdagítva kultúráját, és nagyban hozzájárulva a művészethez, sporthoz, tudományhoz, gazdasághoz, politikához.



Doug Ford emlékeztetett arra is: pénteken a megállapodás aláírása után bejelentették, hogy a magyarországi turisták és letelepedők magyar autóvezetői engedélyét Ontario tartomány elismeri, illetve azt helyi jogosítványra cserélhetik.



Az idei Hungarofest egész napos kulturális program volt, amelynek fellépői a magyar kultúra széles palettáját mutatták meg a népzenétől, néptánctól a modern zenékig. Az esemény alapítója Balla Sándor kanadai magyar üzletember, a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke.



Sztáray Péter pénteken Kanada fővárosában, Ottawában az ország kormányának tagjaival is tárgyalt, a többi között a kanadai külügyminiszter tervezett budapesti látogatásának előkészítéséről és a közelgő washingtoni NATO-csúcsról.

Az összetartozást és az egyetemes magyar kultúrát ünneplik a 10. Duna Napok résztvevői szombaton az erdélyi Torockón

Minden eddiginél több művész, zenész, táncos és hagyományőrző lép fel a Kárpát-medence minden részéről.

Pál István Szalonna és bandájának koncertje a 10. Duna Napokon az erdélyi Torockón 2024. június 1-jén. MTI/Kiss Gábor

A Duna Médiaszolgáltató által a nemzeti összetartozás napja alkalmából szervezett kulturális rendezvénysorozat célja, hogy a Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről érkező művészek programjaival erősítse a nemzeti összetartozás érzését, bemutassa a külhoni magyarság szellemi örökségét, ezzel is erősítve az anyaországgal való kapcsolattartást.



A jubileumi Duna Napok második, szombati napja rendhagyó módon futóversennyel kezdődött Szép Zoltán sítájfutó vezetésével. A Fussunk együtt, irány a Székelykő! néven meghirdetett, a kolozsvári Rupicapra sportklubbal közösen szervezett 10 kilométeres futóversenyen közel száz futó és félszáz gyalogló vett részt. Gyerektől idősig minden korosztályból voltak résztvevők, akik az Ordaskő aljában szaladva jutottak el Torockószentgyörgyre, majd a Székelykő lábainál futva tértek vissza a torockói rajtvonalhoz.



Gyermeknapra való tekintettel a legkisebbeket is számos program várta. A Meseudvaron a határon túli régiókból érkezett mesterek tartottak mesterségbemutatót: Micsik Béla vajdasági hangszerkészítő olyan egyszerű népi hangszereket mutatott be nekik, mint a doromb vagy a bürökből készült dünnyögő, melyekkel a hallgatóság nagy örömére a rajzfilmekből ismert hangokat, zajokat is leutánozta.



A gyerekek a Győri Kékfestő Műhely mestereinek irányítása alatt kendőt készítettek, továbbá gyöngyöt fűztek, nemezeltek, a Somogy megyei Karád hímzéseivel és a felvidéki bútorfestés motívumaival ismerkedtek.



Ezzel párhuzamosan a nagyobbak kincskeresésben vettek részt, míg a kisebbek az unitárius lelkészlak udvarán a kolozsvári Mókázó együttes koncertjén énekeltek, Süsüvel és a TV Macival fényképezkedtek.



A községháza és a múzeum előtt eközben a főzőverseny résztvevőinek üstjeiben rotyogott a pörkölt, melyet más-más recept szerint készítettek a Kárpát-medence különböző régióból érkezett versenyzők.



A piactéren is igazi vásári hangulat uralkodott, román és külföldi vásárlók is bőven akadtak, akik kirándulni látogattak ki a turizmusáról híres Fehér megyei településre.



Az unitárius templomban idén is meg lehetett tekinteni a Szent Korona és a koronázási ékszerek vasból készült másolatát. Ezeket 2020-ban vette meg a Duna Médiaszolgáltató és a Duna-házban helyezte el. Panyik Imre felvidéki díszműlakatos elkészítésük előtt több ezer óráig tanulmányozta az eredeti műtárgyakat. A koronaőrök által őrzött alkotásokat idén is sokan megnézték, az erdélyiek mellett Svédországból is voltak látogatók.



A nagyszínpadi koncertek sorát a Kaláka együttes nyitotta meg, számos slágert, a többi között Kányádi Sándor megzenésített verseit hozva el a főleg erdélyi és anyaországi látogatókból álló közönségnek. Eközben a Pódiumszínpadon nóta-, opera- és operetténekesek léptek fel, a népes közönség előtt zajló műsort a Dankó Rádió élőben közvetítette.



Délután torockói, erdélyi, felvidéki és Tolna megyei bukovinai székely hagyományőrzők lépnek színpadra, majd Pál István Szalonna és bandája szórakoztatja a népes közönséget. Este az Összetartozás koncert keretében Varga Miklós, Vikidál Gyula és Pál Eszter, majd a kolozsvári Claudiopolis vokáloktett lép fel és tűzijáték lesz.



MTI