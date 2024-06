Európában a békepártiak győztek

Utoljára frissítve: 2024. június 10. 22:07

2024. június 10. 19:01

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. június 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Európában a békepártiak győztek - értékelt Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az M1 aktuális csatornán hétfő este sugárzott interjúban.

Az EP-választás egy lehetőség volt a háborúba sodródás lelassítására. "Ha innen nézzük, akkor az történt, amit szerettünk volna" - mondta a miniszterelnök.



Franciaországban meg is állították ezt a folyamatot. Ott olyan nagy erővel győztek a békepártiak, hogy új parlamenti választást kellett kiírni. "Várjuk Donald Trump elnök urat, hogy a második félidőt hozza le az Egyesült Államokban, és akkor meglesz a béke" - tette hozzá Orbán Viktor.



Kiemelte, hogy EP-választáson még soha ennyien nem szavaztak a Fidesz-KDNP-re, ugyanis a kormánypártok több mint kétmillió szavazatot kaptak. Ez Európa-rekord eredmény, messze a legnagyobb támogatottság, amelyet politikai szereplő kapott - jelentette ki Orbán Viktor az elért 44,6 százalékról.



Hozzáfűzte, három-négy országban kötelező a választásokon való részvétel, ott értelemszerűen magasabb a részvételi arány, de a magyarországi 57 százalék "az élmezőnybe repít minket", és azt mutatja, hogy "a magyar demokrácia él és virul". Köszönetet mondott a választópolgároknak, "akik felállították ezt a fantasztikus rekordot".



A mozgósításról elmondta: mindig van jónéhány százaléknyi honpolgár, akit föl kell keresni, hogy elmenjen választani, ezért a mozgósítás kulcskérdés. Azért volt ilyen magas a részvétel, mert az emberek tudták, hogy nagy a választás tétje, háború és a béke között kell választani, és tudták, hogy akkor van esély győzelemre, ha minden választót megkérnek, hogy menjen el szavazni.



A Tisza Párttal kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott: "bonyolította az életünket". Még bonyolultabbá tette az eleve bonyolult választást, mert két ellenzéket kellett legyőzni, a régit is és az újat is. Legyőzték az újat is, 14 százalékkal, amit különösen értékes eredménynek lát, így, hogy nem egységes ellenzékkel, hanem két különböző ellenzékkel kellett megküzdeni.



Az önkormányzati választásról közölte, vannak olyan városok, ahol megőrizték a bizalmat, sőt növelték a támogatást, szereztek vissza nagyvárosokat, de veszítettek is el városokat. A tanulság, hogy jobban kell dolgozni, csak az alázatos munka segíthet - szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve, mindig a munkában hitt, a kampány csak "a végkifejlet".



Örömét fejezte ki, hogy nem vesztettek el több várost, mint amit megszereztek, hogy Budapesten nem gyengültek meg, és hogy "utcahossznyi előnnyel" megnyerték az EP- választást "ebben a nehéz, háborús helyzetben".



"Nagyon bonyolult térben kellett irányítani a kampánygépezetet" és még bonyolultabbá tette a választást, hogy "közben egyik szemünk sarkából az európai pártokra kellett figyelnünk" - folytatta a miniszterelnök. Emlékeztetett: az volt az üzenete, hogy háború vagy béke, és az EP-választás lehetőség arra, hogy a háborúba sodródást lelassítsuk vagy megállítsuk, először Európában, aztán Amerikában. Ha ez nem sikerül, "ha ezt a két félidőt nem tudjuk lehozni", akkor hamarosan "kötésig fogunk állni egy háborúban".



"Az történt, amit elterveztünk, amit szerettünk volna, ezt a vonatot sikerült lelassítani, de meg is lehet állítani, Franciaországban például politikai földindulás történt, olyan nagy arányban nyertek a békepártiak" - fejtette ki Orbán Viktor. Megjegyezte: várják "Trump elnök urat, hogy a második félidőt hozza le az Egyesült Államokban, és akkor meglesz a béke".



A miniszterelnök hangsúlyozta: a 2026-os országgyűlési választásig még van több mint másfél év, amikor "a kormányzati aprómunkát" el kell végezni. Van munka bőségesen: a gazdasági növekedés újraindítására kell összpontosítani, arra, hogy az infláció nehogy megint elszaladjon, hogy meg tudják védeni a nyugdíjakat, hogy megmaradjon a teljes foglalkoztatás, hogy az újraindított otthonteremtési programnak meglegyen a pénzügyi fedezete - sorolta.



"Kormányozni nem lehet kampánylogikában, a kormányzás az ország nyugodt mindennapjairól szól, de közben a szemünket rajta kell tartani a háború és béke kérdésén, mert ha belesodródunk, akkor minden úszik" - figyelmeztetett Orbán Viktor.

A kormányfő a köztelevízió kamerája előtt a Karmelitában – MTI

Az EP-választás utáni helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta, ha a két jobboldali frakció, a konzervatívok és az Identitás frakció megegyezik és a Fidesz-KDNP is csatlakozik, akkor a jobboldal a második helyen végez, csak a Néppárt lesz előtte, de ha sikerül létrehozni egy erős jobboldalt, "annak lesz gravitációs vonzereje", ezért a Néppártból is átmehetnek majd hozzájuk. "Itt a nagyok megállapodására van szükség, ha az létrejön, az tiszta és egyenes utat nyit meg a Fidesz számára is" - vélte a miniszterelnök.



Szólt arról is, hogy az önkormányzati választásokon jobban szerepeltek, mint azt várni lehetett, de mindent meg szeretett volna tartani és begyűjteni még több településen az ott élők bizalmát. Hozzáfűzte, négy megyei jogú várost visszaszereztek, de hármat elvesztettek, az összes megyei közgyűlésben messze a legerősebbek lettek. "Húsz megyében domináns politikai erő maradtunk, a budapesti kerületeket döntetlenre hoztuk, egyet elvesztettünk egyet visszaszereztünk" - részletezte.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy "ilyen háborús időkben, gyötrelmes háborús inflációs évvel a hátunk mögött 14 százalékot ráverni a másodikra az tisztességes eredmény". Megjegyezte, ezt az eredményt aláírná 2026-ban is, mert egy parlamenti választáson nagyon magabiztos kormányzópárti fölényt adott volna.



A demokrácia ilyen, minden választás nehéz, a sikert nem adják ingyen, most örüljünk annak, hogy behúztuk a tegnapit - fogalmazott Orbán Viktor.



Szentkirályi Alexandra visszalépésével kapcsolatban azt mondta, a kormánypárti jelölt "véleménye szerint az volt a helyzet, hogy ha mindhárman talpon maradnak, akkor nem lesz változás Budapesten". Szentkirályi Alexandra azt tanácsolta, "játsszuk meg az esélyt, ami a visszalépésével nyílik meg" - tette hozzá a miniszterelnök.



Leszögezte: Budapesten nagyon sok munkára van szükség, hiszen egy pénzügyi csődben lévő város. "Sok munkára van szükség, hogy a budapesti emberek olyan városban élhessenek, amilyet megérdemelnek" - hangoztatta Orbán Viktor.



Beszélt arról is, hogy a politikában csak az idő és az elvégzett munka, a szolgálat számít. Magyarországon azt méltányolják az emberek minden választáson, hogy - szemben szinte minden más európai országgal -, itt stabil, kiszámítható kormányzati munka van. Az ő munkájának csak húsz százaléka politikai munka, nyolcvan százalék komoly kormányzati munka, ugyanakkor Nyugat-Európában ez fordítva van.



"Ha van aranyfedezet mögötted, nyersz" - fogalmazott a miniszterelnök. Azt mondta, a magyar ember előre néz, a következő választásra, de most dolgozni kell, "majd ha eljön az idő, harcolni fogunk és győzünk".



"Nem tudunk minden nap világrekordot úszni, de nincs ma Európában, és Magyarországon sem egyetlen párt, amelyik ne cserélne velünk azonnal boldogan" - értékelt Orbán Viktor.



MTI