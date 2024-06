Sikertörténet a kadétprogram

Simicskó István megemlékezett a névadó Szemere Miklósról, aki, mint elmondta, saját vagyonából építtette Pusztaszentlőrincen (ma Pestszentlőrinc) a lövőházat, ahol nagyon sok fiatal gyakorolta a lövészetet.

2024. június 12. 19:00

Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője (középen) elismeréseket ad át a Szemere Miklós Párbaj tűzfegyveres lövészet, a Honvéd Kadét Akadályfutó verseny és a Honvéd Kadét Kupa versenysorozat díjátadóján a balassagyarmati Honvédelmi Sportközpontban 2024. június 12-én. MTI/Komka Péter

Sikertörténetnek nevezte a kadétprogramot Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerdán Balassagyarmaton, ahol díjakat adott át a Honvédelmi Sportközpontban.

A kadétprogram sikertörténet, nagyon komplex és jó ütemben haladó folyamat, amivel a Magyar Honvédség védelmi képessége is erősödik, a Honvédelmi Sportszövetségnek pedig létrehozása óta az a feladata, missziója, hogy minél több magyar fiatal rendelkezzen katonai előképzéssel - mondta a kereszténydemokrata politikus, volt honvédelmi miniszter.



Közölte: ebben a tanévben 78 középiskola és több mint kétezer kadét vett részt a versenysorozatban, ami rekordlétszámot jelent; 60-an vehettek át díjakat.



Az elismeréseket a Szemere Miklós tűzfegyveres párbajlövészet, az akadályfutó-verseny és a Honvéd Kadét Kupa versenysorozat résztvevőinek adták át.



Bízik benne, hogy a kadétok közül minél többen választják majd a katonai hivatást, de aki másként dönt, az is olyan kompetenciákat szerez a kadétképzésben, amelyek birtokában a civil életben is megállja a helyét.



Az átadóünnepségen Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy akik ezen a napon itt vannak, nagyon komoly felszültséggel rendelkeznek. Megköszönte a sportszövetségnek, hogy több versenyét is Balassagyarmaton rendezi meg.

MTI