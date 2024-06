Pascal Jansen a Ferencváros új vezetőedzője

A holland-angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, és ott is kezdett el futballozni. Utánpótlás-karrierje során megfordult többek között az AZ Alkmaarnál, az Ajaxnál, a Haarlemnél és a Telstarnál is.

2024. június 13. 17:09

fradi.hu

Pascal Jansen lett a labdarúgó NB I-ben bajnok Ferencváros új vezetőedzője.

A zöld-fehérek csütörtökön jelentették be az 51 éves szakvezető érkezését, aki korábban a holland AZ Alkmaart irányította.



Amint az FTC honlapja jelezte: Jansen Londonban született, holland édesapja zenész, míg angol édesanyja énekesnő. A holland-angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, és ott is kezdett el futballozni. Utánpótlás-karrierje során megfordult többek között az AZ Alkmaarnál, az Ajaxnál, a Haarlemnél és a Telstarnál is. Aktív pályafutásának egy térdsérülés vetett véget még azelőtt, hogy bemutatkozott volna a felnőttek között.



Jansen ezután edzőnek állt, 1993-től 1998-ig a Haarlem utánpótlás-trénere volt, majd Ázsiában próbált szerencsét, két szezonon keresztül az al-Dzsazira és az al-Vahda stábjában tevékenykedett. Ezt követően visszatért Hollandiába, ahol a Vitesse és a Sparta Rotterdam akadémiáján dolgozott. 2011-ben a Sparta Rotterdam első csapata mellett folytatta a munkát, segédedzőként. Két évvel később került a PSV-hez, ahol először az akadémián számítottak rá, az U19-es és az U21-es együttest egyaránt két-két évig irányította. 2017-től egy éven keresztül a PSV akadémiáját vezette, majd csatlakozott az AZ Alkmaarhoz. Itt egyből a felnőttek mellé került, először két évig segédedzőként, majd 2020 decemberében kinevezték vezetőedzőnek, ezt a posztot 2024 januárjáig töltötte be.



Irányítása alatt a csapat egy bronzérem mellett egyszer a negyedik, egyszer pedig az ötödik helyen végzett a holland bajnokságban. A nemzetközi porondon mindhárom alkalommal a Konferencia-ligában dirigálta a piros-fehéreket, a legutóbbi szezonban nem sikerült továbbjutnia a csoportból, 2022-ben a nyolcaddöntőig jutott vele a csapat, tavaly pedig egészen az elődöntőig juttatta az Alkmaart.



Az FTC új vezetőedzője másfél éven keresztül együtt dolgozott a válogatott Kerkez Milossal, így nem teljesen ismeretlen számára a magyar futball.



Azt május 16-án jelentették be, hogy a szerb Dejan Stankovic távozik a magyar bajnok, Magyar Kupa-ezüstérmes Ferencvárostól, és az orosz Szpartak Moszkvánál folytatja.



MTI