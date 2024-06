Rétvári Bence: Brüsszel a magyar emberektől meg akarja vonni a jogot, hogy meghatározzák, kikkel élnek együtt

Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió Bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete. Ezt mondta a Belügyminisztérium államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Rétvári Bence hangsúlyozta: Brüsszelben nem hajlandók elfogadni, hogy a magyar emberek elutasítják, hogy hazánkba tömegesen telepítsenek be illegális migránsokat. Közben a Frontex ismét azt közölte: Európai Unió legtöbb külső határán nőtt a migrációs nyomás. Szakértők szerint a nyár újabb hullámot hozhat.

2024. június 17. 10:27

A Híradóban bemutatott felvételeken a telefonjaikat nyomkodják a migránsok Belgrád központjában. Így töltik napjaik nagy részét mielőtt továbbindulnának valamelyik határ felé. Előtte azonban az embercsempészek útbaigazítására várnak. A bűnözők folyamatosan vizsgálják melyik útvonalon érdemes a leginkább elindulni. „Nem megyünk be a táborokba. Nekünk az a lényeg, hogy minél előbb eljussunk Németországba” – mondta egy afgán férfi. A migránsok mindenképpen illegálisan akarnak átjutni a határokon, most Bosznia-Hercegovina felé tartanak, azt mondják ezért jelentős összegeket fizetnek a segítőiknek.

„Innen Olaszországig 1300 euró. Mindenhol ott vannak. Bárhol találhatsz embercsempészeket. Segítenek átjutni a folyókon is. Vannak csónakjaik, azokkal visznek át minket, de ezt is fizetni kell” – mondta egy másik férfi. A balkáni útvonal továbbra is népszerű a migránsok körében. De az Európai Unió külső határainak legtöbbjén emelkedett a migrációs nyomás – ez derült ki a Frontex pénteki jelentéséből. Egyre többen érkeznek Görögországba és Ciprusra is, a legrosszabb helyzet pedig a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken alakult ki.

Magyarország az elmúlt években számos intézkedést hozott azért, hogy megvédje az országot az illegális bevándorlóktól. Brüsszel szerint viszont ezek egy része jogsértő volt. Az Európai Bíróság csütörtökön hirdette ki ítéletét Magyarországról. Hazánknak 80 milliárd forintot kell fizetnie azért, mert szerintük nem felel meg az uniós jognak a magyar migrációs szabályozás. Az ítélet azt is tartalmazza, hogy ha nem fizet Magyarország, akkor naponta további 400 millió forinttal nő a bírság.

„Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet”

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken vérlázítónak nevezve a brüsszeli döntést és hozzátette, Soros György bírósága hozta meg ezt az ítéletet, a milliárdos spekulásnak az a terve, hogy évente egymillió migránst hozzon be Európába. „Biztosak lehetnek benne a magyar emberek, hogy ez a végén jobban fog fájni Brüsszelnek, mint Magyarországnak” – fogalmazott a kormányfő.

Egyértelműen brüsszeli bosszú az Európai Unió Bíróságának Magyarországgal szemben meghozott ítélete – ezt már a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Rétvári Bence hangsúlyozta: Brüsszelben nem hajlandók elfogadni azt, hogy a magyar emberek népszavazáson, országgyűlési és európai parlamenti választáson is elutasították, hogy hazánkba tömegesen telepítsenek be illegális migránsokat. „Azért különösen felháborító meg elkeserítő, mert ebből az látszik, hogy Brüsszelnek fontosabbak az illegális bevándorlók mint a magyarok vagy az európaiak, hiszen itt azt mondják, hogy a magyaroknak nincs joga ahhoz, hogy megvédjék magukat a jogos önvédelem jogát akarják elvenni Magyarországtól ki akarnak minket szolgáltatni a brüsszeli döntéseknek.

Azt mondják, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy megvédjük magunkat, ha ők azt mondják Brüsszelből, hogy tömegesen át kell engedni a határon az illegális migránsokat hiába a zöldhatáron jönnek, hiába nincsenek irataik, szerintük akkor is át kellene venni” – fogalmazott az államtitkár. Rétvári Bence hozzátette: felháborító, hogy a magyar emberektől meg akarják vonni azt a jogot, hogy meghatározzák, kikkel élnek együtt. Az államtitkár megerősítette: hazánk mindig meg fogja védeni a határait, Brüsszeltől pedig azt várja, hogy fizesse ki a kerítés létrehozásának a költségeit.

