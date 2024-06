Hamvas-fürt díjas bormester kapott újabb kitüntetést

A Bock család 1850 óta foglalkozik szőlővel Villányban, Bock József is tudta, hogy a Jammertal-dűlőben fekvő, ősi családi birtok milyen értékes örökség - idézte fel a kitüntetett bormester

Utoljára frissítve: 2024. június 18. 22:11

2024. június 18. 12:47

A Magyar Bor Akadémia (MBA) életműdíjával kitüntetett Bock József villányi borász (b3), valamint Koch Csaba, az MBA elnöke (b), Jakab István, az Országgyűlés alelnöke (b2) és Nagy István agrárminiszter (j) az elismerés átadásán az Országház Vadásztermében 2024. június 18-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Bock József Hamvas-fürt-díjas villányi borász vehette át a Magyar Bor Akadémia (MBA) életműdíját kedden az Országházban.

Nagy István agrárminiszter az ünnepélyes díjátadón köszönetet mondott Bock Józsefnek azért a munkáért, amelyet a magyar borágazat újjáéledéséért és fejlődéséért, a magyar bor nemzetközi elismertségéért tett.



A Bock család 1850 óta foglalkozik szőlővel Villányban, Bock József is tudta, hogy a Jammertal-dűlőben fekvő, ősi családi birtok milyen értékes örökség - idézte fel.



Elmondása szerint a rendszerváltás után elindult fejlesztések eredményeként a pincészet immár 80 hektár szőlővel rendelkezik és további 70 hektár integrált területen gazdálkodik, ezen felül saját feldolgozóval és szállóval is rendelkezik.



Jakab István, az Országgyűlés alelnöke kiemelte, hogy a magyar Országgyűlés tisztelettel adózik a hazai borászok munkájának, és emlékeztetett arra is, hogy minden jeles parlamenti eseményen az Országház Bora kerül az asztalra.



Bock József neve fogalommá vált az elmúlt évtizedekben a magyar borásztársadalomban, életműve példa arra, hogy szívós, kitartó munkával milyen eredményeket lehet elérni - szólt a díjazottról.



Koch Csaba, az MBA elnöke emlékeztetett arra, hogy az akadémia immár harminchárom éve adja át az Év bortermelője díjat, a kiemelkedő borász pályafutások elismerésére pedig 2017-ben megalapították az életműdíjat is.



A díjazottat méltatva elmondta, Bock József több mint ötven éve készít bort, ezen felül rengeteget vállal a közösségért, többek között az MBA elnökségi tagjaként is.

Bock József.



A Gere Andrea villányi borász által felolvasott laudáció szerint Bock József egyike azoknak, akik úttörő szerepet játszottak a Villányi borvidék újjászületésében és akik az egész magyar borágazatot új alapokra helyezték.



Munkáját számos egyéb kitüntetés mellett 2006-ban Hamvas-fürt bordíjjal ismerték el, 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.



Bock József - köszönetet mondva családjának és munkatársainak - elmondta: mindig élvezettel végezte és fogja végezni munkáját.





MTI; Gondola