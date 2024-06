Szurkolóink magyar győzelemre várnak

Férfias harc, igazi küzdelem – a futball értékei. Ma ki-ki meccset játszunk a skótokkal, csak a győzelem az elfogadható eredmény.

2024. június 23. 18:59

Magyar szurkolók vonulnak Stuttgartban 2024. június 23-án. A labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott ezen a napon Skócia ellen játszik a stuttgarti MHP Arénában. MTI/Koszticsák Szilárd

A futball lényege: a győzelem. Ezt el lehet érni jobb ellenféllel szemben is. Ugyanakkor sport: nem ellenségek küzdenek, hanem sporttársak. Számítani kell a bírói tévedésekre, sőt csalásokra is. Ezektől nem összeomlani kell, hanem erőforrásként kezelni őket. Harcolni kell, ugyanakkor a futball észjáték. Már a fölállással is meg kell lepni az ellenfelet.

Kézfogás magyar és skót szurkoló között.

