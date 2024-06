Tisztavatás – díszelgő alabárdosokkal

Az eseményen az NKE RTK 138 hallgatója, 96 férfi és 42 nő ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, Pintér Sándor, a kormány több más tagja és a rendvédelmi szervek tábornoki kara jelenlétében tette le az esküt az NKE Ludovika Campusán.

Kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes a magyar közbiztonság, Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa - hangsúlyozta a belügyminiszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara (NKE RTK) és Katasztrófavédelmi Intézete tisztavatási ünnepségén szombaton Budapesten.

Pintér Sándor a végzős és esküt tett hallgatóknak gratulálva és őket köszöntve kiemelte, hogy az egyetemi oktatás magas színvonala felkészítette őket a szolgálatra és a tanulmányaikat kitűnő eredménnyel befejező hallgatóktól azt kérte, hogy szolgálatuk ellátásakor is legyenek élenjárók.



Eddig csak az egyetem elvárásainak kellett megfelelniük, innentől kezdve a szabályokat, törvényeket másokkal is be kell tartatni és meg kell felelni annak a kihívásnak, amelyet a közrend, a közbiztonság biztosítása, a gazdaság működtetése, a határok védelme jelent - tette hozzá.



"Az önök elsődleges feladata a Magyarország fejlődéséhez szükséges közrend biztosítása, az erre veszélyt jelentő személyek elfogása, fogvatartása, a határok védelme és a béke megőrzése" - fogalmazott a tárcavezető.



Pintér Sándor hangsúlyosan említette, hogy Magyarországon az állampolgárok jogkövető magatartással is támogatják a rendvédelmi szervek munkáját és kiemelte, hogy az állampolgári, társadalmi megítélés terén az első helyen szerepelnek a rendvédelem területén dolgozók.



A hivatásos állomány tagjainak megbecsülése társadalmi szinten is kiemelkedő - mondta, hozzáfűzve, hogy a végzős hallgatók ennek az állománynak lettek most a tagjai.



"Önök garantálják az ország fejlődéséhez szükséges biztonságot, a haza pedig egységbe fog minket" - hangoztatta, és minden végzős tisztet arra buzdított, hogy védjék meg a hazát.



A végzős hallgató társai nevében szóló Gáspár Vanda Éva, Lónyay Menyhért tanulmányi díjas pénzügyőr hadnagy többek között elmondta, keményen dolgoztak azért, hogy itt lehessenek, az egyetemi élet izgalmas és kihívást jelentő volt, minden képzés, feladat és a vizsgák is a haza életük végéig tartó szolgálatára való felkészülésüket szolgálta.



A végzős hallgató azt hangsúlyozta, hogy esküjük nemcsak szavak gyűjteménye, hanem valóban minden körülmények között szolgálni kívánják a hazát és készen állnak a szolgálatára, hiszen az egyenruha örökre összeköti őket.



Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között azt írták, a végzős hallgatók közül a rendőrségnél 84-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) 24-en, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, míg a büntetésvégrehajtási szervezetnél 17-en kezdik meg szolgálatukat jövő kedden.



Közülük többen is kiváló eredményekkel fejezték be tanulmányaikat - fűzték hozzá.



A kar képzései folyamatos fejlesztésen és megújuláson mennek keresztül igazodva a kor kihívásaihoz, továbbá a megrendelő igényekhez is, a következő tanévtől új önálló szakként pénzügyi rendészeti, büntetésvégrehajtási és magánbiztonsági alapszakok is indulnak.



Az NKE ismertetése szerint a most végzett hallgatókra biztos elhelyezkedési lehetőség vár, tekintettel arra, hogy a rendőrség, a büntetésvégrehajtás, a katasztrófavédelem, az idegenrendészet, a NAV, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati szféra részéről is folyamatos a munkaerő iránti igény.



Az eseményen a rendvédelmi szervek vezetői mellett jelen volt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Bakondi György, Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, Deli Gergely, az NKE rektora, Patyi András alkotmánybíró és Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke is.

