Az európai emberek nem kérnek a migránsinvázióból

2024. július 13. 22:18

vaticannews.va

Az európai emberek az EP-választásokon kifejezésre juttatták, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, azt szeretnék, ha biztonságban élhetnének, és azt, ha a politikai vezetés és a biztonságért felelős szervezetek ezt a biztonságot tudnák nyújtani számukra és családjuknak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció megalakulása meglepetést okozott az európai politikában, és az új frakcióval elindult egyfajta változás, aminek a következményei csak most kezdenek körvonalazódni.



Az, hogy ennek milyen hatása lesz az illegális migrációra, még kérdéses, azonban "van esély arra, hogy akár a háború kérdésében, akár a gazdasági élet súlyos problémáiban, a versenyképesség ügyében áttörést érhetünk el, vagy legalábbis változásokat lehet majd elindítani" - fogalmazott Bakondi György.



Magyarország európai uniós elnöksége idején is napirenden lesz az illegális migráció kérdése - emelte ki a belbiztonsági főtanácsadó.



Bakondi György szerint komoly fenyegetést jelent az illegális migráció az európai emberek mindennapjaira. Azok a lépések, amelyeket a magyar kormány megtett ezen a területen, továbbra is a magyar emberek többségének a támogatását, "pártszimpátián túlnyúló" támogatását élvezik.



A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az illegális migráció Nyugat-Európában érezhető negatív következményeivel Magyarországon ne kelljen szembenézni - hangoztatta Bakondi György.



MTI