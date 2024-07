Az embercsempészek Afrikából hozzák a migránsokat

Az Európai Unió korrupt politikusai fokozzák a migrációs nyomást, a társadalmak önvédelme még megszervezetlen. Aktívak az embercsepész bűnözők.

2024. július 19. 09:11

gisreportsonline

A népességrobbanással sújtott Afrikában egyre nehezebbé válik a lakosság megfelelő ellátása, emiatt egyre több migráns jelenhet meg a jövőben Európa-szerte - erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában pénteken reggel.

Bakondi György beszámolt arról, hogy a Kanári-szigetek térségében és a spanyol partoknál már nagyságrendbeli növekedés figyelhető meg az Afrikából érkező migránsok számát illetően, amely a jövőben várhatóan tovább nő, és az afrikai migránsok megjelenése más országokban is problémát jelenthet az öreg kontinensen.



A szakértő rámutatott: Afrika jelentős részén a mezőgazdasági és ipari termelés, az állam működőképessége, az oktatás, és az egészségügyi ellátás tekintetében már a jelenlegi lakosságszám ellátásához sincsenek meg a megfelelő feltételek. Az előrejelzések szerint viszont a következő másfél évtizedben százmilliós népességrobbanás is lezajlik a kontinensen, azaz tovább romolhat a helyzet, s még több migráns jelenhet meg emiatt Európa-szerte - fűzte hozzá.



A folyamatot már most jelzi az Európába tartó migrációs útvonalak terheltsége: az Afrikából útba induló és a spanyol partoknál vagy a Kanári-szigeteknél megjelenő tömeg, a növekedés üteme már mutatja, hogy a délről érkezők száma már valószínűleg meghaladja az Ázsiából érkezőkét - fejtette ki.



Szerinte a megoldás az lenne, hogy minél előbb a kivándorolni szándékozók szülőföldjén biztosítsák az emberek számára a segítséget azért, hogy ne induljanak útnak Európa felé a tömegek. Magyarország ebben aktívan részt vesz, s várhatóan ez így lesz a jövőben is - hívta fel a figyelmet.



Bakondi György beszélt arról is, hogy a kelet felől érkezők útvonalán, a magyar határtól délre - a szerb rendvédelmi szervek és a szerb-magyar együttműködés hatására - az illegálisan Európába érkezők útvonalában átterelődés figyelhető meg: a "afgán embercsempész bandák" most leginkább Románia, illetve Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Horvátország és Olaszország irányába szállítják a migránsokat.



Úgy vélte, az EU eddigi intézkedései egyelőre - ahelyett, hogy távol tartaná vagy elriasztaná az útba indulókat - inkább bátorítólag, ösztönzőleg hatnak a migránsokra és az embercsempészekre. A szakértő szerint a jövőt illetően kérdés, hogy azok intézkedések, amelyeket az Európai Unió a migrációval kapcsolatban korábban meghozott, vajon fennmaradnak-e, vagy sikerül "korrekciót végigvinni".



Több európai tagállamban történt az elmúlt évek választásain "patrióta, nemzeti konzervatív fordulat", ami kihathat a döntéseket meghozó Európai Tanács működésére is - utalt ezzel arra, hogy e téren lehet esély az EU migrációhoz való viszonyának megváltozására, az azzal szemben való fellépés szigorodására.

