Eveznek a mieink

A sportági versenyek kedd reggeli nyitányára szép számú közönség gyűlt össze a Párizs központjától mintegy 30 kilométerre lévő vaires-sur-marne-i vizes központ lelátóin, és a szurkolók szélcsendes, szép időben mindjárt elsőre a leglátványosabb számmal ismerkedhettek meg.

2024. augusztus 6. 10:31

Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István és Tótka Sándor (e-h) a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a vaires-sur-marne-i evezős és kajak-kenu pályán 2024. augusztus 6-án. MTI/Kovács Tamás

Első pályáján szépen evezve középfutamba jutott a férfi kajak négyes 500 méteren a párizsi olimpián.

A Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor összeállítású magyar egység a kettőből az első futamba került, a dán és az ukrán négyes közé az ötös pályára. Az első két hely ért közvetlen középfutamot, a többi hajó reményfutamba került.



A tavaly, Duisburgban vb-ezüstérmes magyar csapat, amely három éve szinte ugyanebben az összeállításban hetedik volt a tokiói játékokon - Kuli helyett Béke Kornél ült akkor a hajóban -, jól kapta el a rajtot, a szerbek mögött minimális hátránnyal végig a második helyen haladt, így legközelebb csütörtökön lesz feladata. Akkor rendezik a középfutamot és a döntőt is.



"Klisés ugyan, de ez most elég első pályás volt - nyilatkozott a vegyes zónában Csizmadia Kolos. - Az utolsó százra maradt benne, technikailag sem állt még teljesen össze az egység. Ráadásul bejött egy olyan körülmény, amire nem számítottunk, szembe sütött a nap. A napszemüvegünkre felfröccsent a víz, a legtöbben vizuálisan követjük a másikat, nem érzésre, nem láttuk a másik lapátját, hogy egyszerre tudjunk evezni. Ez így iszonyatos erőpazarlás sajnos, de az időket tekintve a negyedik helyen mentünk tovább, nem vagyunk messze a céltól."



"Szerettünk volna egy kicsit erőt demonstrálni, de annak fényében, hogy a csapat másik fele ma még párost is megy, ez most így rendben van és lőtávolon belül vannak a többiek" - tette hozzá Kuli István.

Döntőbe jutott a női kajak négyes

A férfiaké után a női program is a kajak négyesek előfutamaival kezdődött a párizsi olimpia gyorsasági kajak-kenu viadalán, ebben a versenyben a magyar egység közvetlenül a csütörtöki fináléba jutott.

Ez volt az egyetlen szám kedden, amelyben a középfutamot meg lehetett spórolni, ehhez az első három között kellett végezni.



A 500 méteres távon a két futamban öt-öt hajó versenyzett, a Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású magyar hajó a másodikba került, míg az elsőben volt a tavalyi világbajnokság három dobogósa. A júniusban Szegeden Európa-bajnok új magyar egység - melyben csak a kétszeres olimpiai bajnok Csipesnek van ötkarikás tapasztalata - lassan jött el a rajtból, sokáig csak a negyedik helyen haladt, de aztán fokozatosan felzárkózott, megelőzte az ausztrál és a kínai hajót, s végül a németek mögött másodikként siklott át a célvonalon.



Az első futamból az új-zélandi és a spanyol hajó ért el jobb időt.



A döntőt csütörtökön rendezik.



MTI